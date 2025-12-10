Почна се! Кирил Петков и Божидар Божанов в съдебната зала

Софийският градски съд даде ход делото срещу бившият председател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков и съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.

СГП поддържа искането си за отвод на съдия Дечев, защото е бил назначен за заместник-министър на правосъдието с подписа на министър-председателя Кирил Петков.

След кратко съвещание, се реши Емил Дечев да се отведе като председател на съдебния състав.

В продължение на близо половин час съдия Дечев аргументира своята независимост. Той подчерта, че 22-годишната му кариера в съдебната система не е била обвързана с подсъдимите. Посочи, че поканите за поста зам.-министър е получил от Надежда Йорданова, Атанас Славов и Крум Зарков в рамките на служебните правителства на Гълъб Донев.

За да илюстрира тезата си, съдията цитира две знакови решения на Върховния съд на САЩ – решението срещу президента Никсън от 1974 г. и решение от март по казус, касаещ президента Тръмп. Дечев даде пример и от българската история с Никола Филчев, който, въпреки че е бил зам.-министър в правителството на ОДС, впоследствие повдига обвинения срещу министри от същото управление.

Въпреки аргументите си, Дечев посочи, че у част от обществото може да възникне съмнение за безпристрастност, поради което взе решение да се отведе.

Делото ще бъде разпределено на нов съдия-докладчик.

Обвинението към Кирил Петков и Божидар Божанов е за опит за заплаха към тогавашния министър на електронното управление Александър Йоловски.

Според обвинението Кирил Петков настоявал, че всички важни решения трябва да взема след предварително одобрение на Божанов, както и да провежда ежеседмични срещи с него. Петков заплашил, че в противен случай ще има негативни последици за Йоловски в служебен и личен план.

Петков и Божанов се явиха с адвокатите си Ина Лулчева и Даниела Доковска. В залата е и Александър Йоловски, бивш министър, а сега заместник-министър на електронното управление.

От две години с Александър Йоловски е под охрана - преди от НСО, сега от жандармерията. Охранявани са съпругата му и двете им деца.

Александър Йоловски е в съдебната зала с охрана.



Йоловски беше част от кабинета на Николай Денков в периода 6 юни 2023 – 9 април 2024 и беше предложен за поста от самия Божидар Божанов.



Обвинението твърди, че между 20 май до 17 юни 2022 г. Божанов като министър на електронното управление и възложител на обществена поръчка, нарушил служебните си задължения като предоставил на изпълнителния директор на ИА "Инфраструктура на електронното управление" флашка с файл с техническа спецификация и указания тя да бъде използвана за провеждане на обществена поръчка за близо 18 млн. лв.



Въпросната спецификация давала предимство на консорциум на търговски дружества при участие и класиране за изпълнител на обществената поръчка.



След като Петков и Божанов се отказаха от депутатските си имунитети, им бяха наложени и гаранции от по 10 000 лв.

