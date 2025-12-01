Знаков кмет на ГЕРБ го закъса! Обвинение от европейската прокуратура

Европейската прокуратура (EPPO) в София внесе обвинителен акт срещу бившия кмет и бившия областен управител на Варна - Иван Портних и Иван Пасев, както и срещу две длъжностни лица от Изпълнителна агенция „Морска администрация“, за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище.

Четиримата са обвинени в фалшифициране на официални документи и предоставяне на невярна информация с цел незаконно получаване на 3,4 милиона евро от европейски и национални средства за проект, насочен към подобряване на инфраструктурата на рибарско пристанище в покрайнините на Варна, подаден от Общината на града (бенефициент). Според разследването обаче такова пристанище не е съществувало към момента на подаване на заявлението за финансиране, предава Нова тв.

Въз основа на доказателствата, парцелите, включени в заявлението като съществуващо пристанище, всъщност са регистрирани в кадастралния план на Варна като скали, пясък и друг вид сгради. Разследването показа, че бенефициентът е сглобил няколко понтона като плаващи кейове с единствената цел да регистрира обекта като съществуващо пристанище. С помощта на длъжностни лица от Изпълнителна агенция „Морска администрация“, парцелите в крайна сметка били регистрирани като пристанище.

Очакваните щети за бюджета на ЕС са приблизително 2,8 милиона евро (5 603 035,97 лева), с допълнителни очаквани щети за националния бюджет от 675 475 евро (1 321 115,78 лева).

Ако бъдат признати за виновни, бившият кмет и бившият областен управител са изправени пред наказание от две до осем години затвор. Останалите обвиняеми - до пет години. Съдът може също така да забрани на обвиняемите да заемат определени държавни или обществени длъжности.

Случаят е докладван за първи път на Европейската прокуратура от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), след съмнения за евентуални сериозни нередности. Главна дирекция „Национална полиция“ проведе допълнителни разследващи действия.

