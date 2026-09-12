Бивш кмет с нови смайващи подробности за незаконния град
Истината за случая ще излезе, когато се извадят документите
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Истината за случая ще излезе, когато се извадят документите
Кървавата война във Варна продължава
Иван Портних твърди, че от 2024 г. ГЕРБ пита какво се случва там, но отговор от кмета на Варна не е получен
Сигналът е от човек, когото уволних за корупция, каза бившият кмет
Вие чували ли сте за друг град, където начело на партията са роднини и съдружници, пита бившият кмет
Европейската прокуратура (EPPO) в София внесе обвинителен акт срещу бившия кмет и бившия областен управител на Варна - Иван Портних и Иван Пасев, какт...
Той показва преустройствата на два хотела
Стана ясно кой е подал сигнал за разследването
Каква е причината
Забрани му да се меси
Ще продължа да съдействам на правосъдието, заяви бившият кмет на Варна
Каква е причината
Жега в секциите на двата града
Той уточни, че е важно да се гласува и призова гражданите да го направят
Финално обръщение на кандидат-кмета на ГЕРБ за Варна преди балотажа
"Сова Харис" с прогноза за вота на 29 октомври
Пресконференцията на варненския кмет предизвика интерес
Раздвижване около Дупката и Пловдивския панаир
Кметът на Варна Иван Портних коментира казуса с Аспарухов мост
Иван Портних по-рано поиска оставката на главния архитект на града Виктор Бузев