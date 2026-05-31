Бивш кмет с нови разкрития за Благо Коцев и незаконния град

Скандалът със строителството в местността „Баба Алино“ край Варна вече се превръща в пряк политически удар срещу кмета Благомир Коцев. Бившият кмет Иван Портних заяви пред бТВ, че строителството е започнало след неговия мандат и е било в апогея си между 2024 и 2026 година. Той отхвърли връзка с инвеститора Олег Невзоров и корпорацията КУБ, като заяви, че не ги познава и никога не е общувал с тях.

Според Портних законът е ясен - отговорността за незаконното строителство е на кмета на общината, а прехвърлянето на темата към други институции е абсурд.

Портних отхвърли връзка с инвеститора

Бившият кмет на Варна заяви, че в района е имало стари сгради от времето на социализма по време на неговия мандат, но не може да каже какво точно е било там, защото никога не е ходил на място. По думите му за първи път е посетил „Баба Алино“ едва вчера.

„Строителството на Баба Алино започва след моя мандат, както се установява и от проверките. Между 2024 и 2026 година строителството е в апогея си“, каза Портних.

Той заяви още, че не познава украинския инвеститор Олег Невзоров, нито някого от корпорацията КУБ, която е свързана със строителството на незаконния град край Златни пясъци.

Удостоверенията за търпимост не са разрешение за строеж

Портних коментира и темата с удостоверенията за търпимост, като подчерта, че те не дават право за ново строителство. Според него, независимо дали са фалшиви или не, тези документи не могат да оправдаят случилото се в района.

„Удостоверенията за търпимост не разрешават абсолютно никакво строителство. Фалшиви или не, те не оправдават по никакъв начин това, което се е случило там. Тези удостоверения за търпимост се издават от един районен кмет“, обясни той.

По думите му районният архитект на район „Приморски“ е на поста от 2024 г., когато Портних вече не е бил кмет. Той уточни, че по закон този архитект отговаря пред районния кмет, а удостоверенията минават като административна процедура.

Портних припомни, че през 2023 г. са били отнети правомощията на районните кметове да издават такива удостоверения за търпимост. Той заяви, че тогава е уволнил главния архитект Бузев именно заради подобни случаи и че това е било публично обявено.

Според бившия кмет най-вероятно отговорността не е на архитекта, а на геодезиста, който е направил заснеманията, ако изобщо такива документи съществуват.

Обвинението срещу Коцев

Най-острата част от изявлението на Портних беше насочена директно към Благомир Коцев. Той заяви, че след сигналите от граждани и появата на снимки от 2024 г. насам общинските съветници от ГЕРБ са задавали въпроси на всяка сесия на Общинския съвет.

„Когато заваляха сигналите от граждани, появиха се снимки, тогава от 2024 г. на всяка сесия на Общинския съвет ние задаваме на Благомир Коцев въпроси какво се случва там, той нито веднъж не ни отговори“, твърди Портних.

По думите му отговорността не може да бъде размивана между различни институции. „Законът е ясен, отговорността за незаконното строителство е единствено и само на кмета на общината. Прехвърлянето на темата на други институции е абсурд. Ясно е кой с широко отворени очи е покровителствал това строителство“, заяви бившият кмет.

Портних обвини Коцев и в опит за узаконяване на територията. По думите му още през април 2024 г. корпорацията КУБ е подала искане за допускане на изготвяне на подробен устройствен план.

„А преди 10 дни на последното заседание на експертния съвет за устройство на територията се опитаха да приемат новия ПУП и да узаконят цялата тази територия. Коцев през цялото време си затваря очите, прави редица стъпки да приеме ПУП за цялата територия и да узакони цялото това безобразие“, категоричен беше Портних.

Собствениците чакат отговори

Докато институциите си прехвърлят отговорността, собствениците на апартаменти в комплекса остават в неяснота. Те разказаха пред бТВ, че информация за скандала и незаконното строителство получават основно от медиите.

По думите им на място всеки ден има полиция, която проверява кой влиза и излиза, както и документите на хората. Собствениците търсят отговор как банката им е отпускала ипотечни кредити, как кадастърът е издавал скици, а общината е събирала данъци, без никой да установи проблем.

Хората посочват, че имат нотариални актове за собственост. Очаква се в понеделник фирмата инвеститор да се срещне със собствениците и да им даде отговори.

Те разказаха още, че плащат комуналните си сметки директно на „КУБ Корпорейшън“, а дружеството след това покривало задълженията за ток, вода и останалите услуги.

