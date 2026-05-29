Общински съветник за Баба Алино: Коцев е гузен и бяга бързо!

Скандалът около спорното строителство в местността Баба Алино край Варна влезе в нова остра политическа фаза след изслушването вчера на кмета Благомир Коцев в Общинския съвет. Вместо да затвори темата, заседанието отвори още въпроси - кой е издавал документите за търпимост, кога е започнало изграждането на 104-те сгради и защо администрацията не е спряла процеса навреме.

Опозицията обвини кмета в бездействие и бягство от дебата, а представители на ПП-ДБ насочиха вниманието към документи, издавани преди мандата му. Очаква се строителят - Корпорация КУБ, да даде пресконференция по-късно днес, на която да отговори поне на част от въпросите, натрупани през последните дни.

Общинският съветник от „Възраждане“ Георги Георгиев атакува остро поведението на кмета след изслушването. По думите му Благомир Коцев е прочел предварително подготвена реч, след което е напуснал залата и не е останал за същинската дискусия. „Това, което стана ясно след изслушването, е, че той е гузен и бяга бързо“, заяви Георгиев. Той обвини местната администрация, че повече от година мълчи и не предприема конкретни действия за спиране на строителството, което нарече „украински анклав“.

Бившият главен архитект на Варна и общински съветник от ГЕРБ арх. Стоян Петков също насочи отговорността към кметската администрация. Той заяви, че процедурите по Закона за устройство на територията са ясно разписани и че строителният контрол е правомощие на кмета. Според него установяването на незаконните строежи, квалифицирането им като такива и спирането на изграждането може да стане сравнително бързо. Петков обвини администрацията на Благомир Коцев в „чудовищно бездействие“ през последните две години и половина.

От ПП-ДБ общинският съветник Мария Ангелова представи различна хронология на случая. Тя посочи, че удостоверенията за търпимост са документи за незаконно изградени строежи до 31 март 2021 г., които позволяват сградите да не бъдат събаряни, да се ползват и с тях да се извършват разпоредителни действия. По думите й обаче картите показват, че към 2021 г. такива сгради в района не е имало.

Ангелова заяви още, че строителството е започнало на 27 октомври 2023 г. По нейните думи между общинската администрация и съответните служби има кореспонденция по множество сигнали, които наброяват 113. Тя уточни, че първият граждански сигнал е подаден през юни 2024 г., когато вече са били изградени 11 сгради и е бил издаден акт от съответната администрация.

Така спорът за Баба Алино вече се движи по две линии - кой е създал документалната основа за строителството и кой е трябвало да го спре, след като постройките са започнали да се появяват на терена. Едната страна твърди, че сегашната администрация е бездействала, другата посочва наследени документи и хронология на сигнали. Между тези версии остават най-важните въпроси - кой е носил реалния контрол, защо строителството е напреднало до 104 сгради и какво ще стане с хората, които вече твърдят, че са купили имоти там.

Пресконференцията на Корпорация КУБ се очаква да внесе нова линия в спора. От компанията трябва да отговорят как са били продавани имотите, на какви документи са стъпвали сделките и каква позиция ще заемат при евентуални действия за събаряне. Дотогава политическата отговорност във Варна остава разпъната между предишната администрация, сегашното управление и институциите, които е трябвало да спрат строителството навреме.

