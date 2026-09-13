Скандален строеж край Калиакра вдигна институциите на крак
За това сигнализира кметъла Цонко Цонев, който сега е общински съветник
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За това сигнализира кметъла Цонко Цонев, който сега е общински съветник
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