Баба Алино вече не е само строителен скандал, прокуратурата търси длъжностни лица

Най-скандалната линия в казуса Баба Алино вече е подозрението, че длъжностни лица може да са бездействали умишлено, за да набавят имотна облага на други лица. Окръжната прокуратура във Варна е образувала досъдебно производство за евентуални престъпления, извършени в периода от юли 2023 г. до май 2026 г.

Разследването е свързано със строителството в местността Баба Алино, където спорът вече не е само за незаконни постройки, а и за това дали институции са пропуснали да спрат процеса навреме. Апелативната прокуратура във Варна съобщи, че по случая има едно досъдебно производство в Окръжната прокуратура и още три, наблюдавани от Районната прокуратура.

Първото и най-тежко разследване е за евентуално престъпление по чл. 282 от Наказателния кодекс - длъжностни лица, които не са изпълнили служебните си задължения с цел да набавят за другиго имотна облага. Производството е образувано след материали, изпратени от Районната прокуратура по компетентност. Те са свързани със сигнал от Регионалната дирекция по горите - Варна, постъпил на 11 март 2026 г., със доклади и констативни протоколи за сгради, част от които не са нанесени в кадастралната карта, а за друга част липсват строителни книжа.

Материалите от проверката на ОД на МВР-Варна са постъпили в Районната прокуратура на 27 май 2026 г. След анализ преписката е изпратена към Окръжната прокуратура, тъй като събраните данни сочат към възможни престъпления от длъжностни лица. Това поставя във фокуса не само строителите и купувачите, а и институционалния контрол, който е трябвало да установи, спре и санкционира нарушенията.

Фалшивите удостоверения за търпимост

Районната прокуратура във Варна наблюдава отделно производство за използване на неистински официални документи. То е образувано на 13 май 2026 г. и засяга периода от 26 януари до 4 февруари 2026 г., когато пред Службата по геодезия, картография и кадастър и пред дирекция „Местни данъци и такси“ към община Варна са били ползвани удостоверения за търпимост, на които е бил придаден вид, че са издадени от главния архитект на район „Приморски“.

Прокуратурата е уведомила незабавно Регионалната нотариална камара, всички нотариуси в съдебния район, кадастъра, Агенцията по вписванията, Община Варна - дирекция МДТ, както и ТД на НАП - Варна. Целта е при работата си тези институции да имат предвид, че документите са неистински, за да бъдат предотвратени щети за гражданите.

Декларации за сгради, които уж били стари

Друго разследване е образувано още на 24 януари 2025 г. То е за потвърждаване на неистини в писмени декларации през 2023 г. Според прокуратурата декларациите са били свързани с твърдения, че в поземлени имоти в Баба Алино има постройки, изградени преди 31 март 2001 г.

Точно този детайл е ключов, защото подобни твърдения могат да бъдат използвани при процедури, свързани с търпимост на строежи. Разследването се води от разследващ полицай при ОД МВР-Варна и към момента не е приключило.

Незаконна сеч в района

Третото производство в Районната прокуратура е за незаконна сеч. То е образувано на 4 декември 2024 г. и засяга периода от 22 до 25 юли 2024 г. Според прокуратурата в землището на Варна, в местността Баба Алино, без редовно писмено позволително са били отсечени 41 дървета от горския фонд.

Сред тях са 5 ясена, 4 тополи, 4 габъра, 17 келяви габъра, 9 клена и 2 цера. Разследването е започнало след проверка на служители от отдел „Икономическа полиция“ при ОД МВР-Варна и продължава.

Коцев твърди, че големият бум е след март 2025 г.

На този фон кметът на Варна Благомир Коцев заяви, че в началото на 2025 г. незаконните постройки са били 15, а големият бум е дошъл след март. Това обаче не прекратява политическия спор кой е трябвало да реагира по-рано и защо строителството е стигнало до мащаб, който вече изисква намесата на няколко прокуратури.

Апелативната прокуратура във Варна подчертава, че всички досъдебни производства, свързани със строителството в Баба Алино, са в ход. Те не са спрени и не са били прекратявани на каквото и да е основание по НПК.

