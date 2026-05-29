Страх и кредити след скандала с „незаконния град“ край Варна

Скандалът около т.нар. „незаконен град“ край Варна вече се превръща не само в институционален, но и в чисто човешки проблем. След изслушването си пред Общинския съвет кметът Благомир Коцев заяви, че скоро се очаква да бъде издаден акт за разрушаване на незаконните постройки. Това разтревожи хората, които твърдят, че са купили имоти там със законни документи, банкови кредити и проверки от юристи. Част от тях казват, че са платили данъци, имат нотариални актове, сметки за ток и вода, но вече се страхуват, че може да останат без дом и със задължения за години напред.

Олга, една от жените, закупили имот в комплекса, каза пред БНТ, че семейството й е придобило дома през февруари 2026 г. По думите й те са купили и земята под него, имат нотариални актове и всички необходими документи. „Платили сме си данъците в НАП, плащаме за ток и вода. Тук се чувстваме прекрасно“, заявява тя.

Подобни опасения изразява и Павел, който показва нотариален акт за покупко-продажба, предварителен договор, документ за договорна ипотека и удостоверение за постоянен адрес в местността „Баба Алено“. Той разказва, че е започнал да живее там през 2023 г., когато районът още не е бил развит, но е останал с надеждата, че ще има инфраструктура, басейни и магазини. „Доста пари съм вложил и трябва да плащам ипотечен кредит още 20 години. Ако всичко бъде разрушено, не знам за какво ще плащам“, казва Павел.

Хората в спорния комплекс все още не знаят какви действия могат да предприемат. Част от тях очакват информация от компанията и нейните адвокати, за да разберат какво ще им бъде предложено. Паралелно с това собственици вече търсят самостоятелни правни консултации, защото не е ясно дали ще могат да защитят вложените средства, документите си и правото си да останат в имотите.

Игор описва тревогата най-кратко - страхът е, че семейството му отново ще трябва да търси дом. „Опасенията ни са, че пак ще се наложи да си търсим дом, ще останем без пари и пак на улицата“, казва той.

Диана също твърди, че е купила имота след проверка на документите с български юрист. Тя разказва, че семейството й е в комплекса от края на февруари и е планирало след няколко седмици да се премести окончателно. „Бяхме сигурни, че всичко е добре. Ние сме обикновени хора, без торби с пари, избягали от Украйна заради войната, с надежда да живеем спокойно тук. Сега сме много наплашени“, казва Диана.

За хората в комплекса казусът вече не е само спор за незаконно строителство, а въпрос какво се случва с купувачите, които твърдят, че са действали добросъвестно. Те чакат отговори дали ще има процедура, защита, компенсации или друг изход, преди обещаните от общината действия да стигнат до реално разрушаване на постройките.

