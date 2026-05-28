Баба Алино разпали война между партиите в общината на Варна

Скандалът около незаконното строителство край Варна се разраства в тежък политически сблъсък между ПП-ДБ, ГЕРБ и "Възраждане". Става дума за огромен комплекс върху 100 декара площ със над 100 постройки, изникнал в период от три години и превърнал се в един от най-напрегнатите казуси за местната власт.

Днес Общинският съвет във Варна заседава на фона на искане кметът Благомир Коцев да се яви пред съветниците и да даде обяснения. Спорът вече не е само за строителството, а за това кой е допуснал процеса, кой е мълчал и кой носи политическата отговорност.

Общинският съветник от ПП-ДБ Мария Ангелова определи случващото се като "криминално деяние", което според нея продължава от 2023 г. досега. Тя посочи, че удостоверенията за търпимост са издадени през май, юни и юли 2023 г., по времето на управлението на ГЕРБ и кмета Иван Портних.

"Всичко случващо се можем да определим като едно криминално деяние, което продължава от 2023 г. до настоящия момент. Удостоверенията за търпимост са издадени в периода май, юни и юли 2023 г.", заяви Ангелова.

Иван Портних отхвърли обвиненията и ги представи като опит на сегашното управление да прехвърли отговорността назад. По думите му удостоверенията за търпимост не дават право за строителство и не могат да бъдат използвани като оправдание за появата на мащабния комплекс.

"Свидетели сме на поредния опит на Коцев и ПП-ДБ да си измият ръцете за техните грехове с някой друг. Колежката би трябвало да знае, че удостоверенията за търпимост не дават никакви права за строителство", каза Портних.

Бившият кмет показа заповед, с която според него са отнети правата на районните архитекти през 2023 г. Той настоя, че до встъпването в мандат на новата администрация на мястото "не е забит нито един пирон" и че масираното строителство е започнало едва след смяната на властта в общината.

"Каквито и да са тези удостоверения за търпимост, те не дават никакви основания да се строи. До встъпването в мандат на Коцев и новата администрация на това място не е забит нито един пирон. Няма никакви строителни дейности и не е било ясно какво ще се случва там", заяви Портних.

Той обвини кмета Благомир Коцев, че не е отговарял на въпросите, поставяни на всяка сесия на Общинския съвет. Според Портних от началото на новата администрация са постъпвали сигнали от недоволни граждани, но казусът не е получил ясен отговор от ръководството на общината.

"След встъпването на новата администрация там започва масирано строителство. От първия ден валят сигнали от недоволни хора. На всяка една сесия на общинския съвет в питанията към кмета бяха задавани тези въпроси. Той не е дал нито един отговор", каза още бившият кмет.

В спора се включи и "Възраждане". Общинският съветник Георги Георгиев заяви, че формацията повече от година води битка за разкриване на истината около строителството и използва най-тежките обвинения в дебата.

"От повече от година "Възраждане" води тази битка за истината и за доказване на фактите, че край Варна се изгражда анклав от престъпна украинска групировка. Стигна се дотам, че само преди около месец представител на общината излезе и каза, че представители на общината не са допускани да влизат от въоръжени чужденци - най-вероятно украинци", каза Георгиев.

По думите му напрежението е ескалирало, когато миналата седмица администрацията на Коцев е внесла искане за ПУП. Георгиев твърди, че това е изглеждало като опит за узаконяване на обекта, но е било спряно след координация между общинските съветници на "Възраждане".

"Чашата преля, когато миналата седмица Благомир Коцев и администрацията му внесе искане за ПУП, с което най-вероятно направиха опит за узаконяване на престъпния анклав. За щастие, това се спря благодарение на координацията на общинските съветници на "Възраждане", каза Георгиев.

Мария Ангелова отвърна, че удостоверенията за търпимост се издават именно по повод заявления за вече извършени незаконни строежи. Според нея те дават възможност сградите да не бъдат съборени и да подлежат на разпоредителни сделки, поради което въпросът кой ги е издал остава в центъра на политическия спор.

"С тях съответните заявители имат възможността сградите им да не бъдат събаряни и да подлежат на разпоредителни сделки. Вие сте издали удостоверенията по ваше време", обърна се Ангелова към Портних.

Днешната сесия на Общинския съвет се очертава като нова точка на напрежение. От едната страна ПП-ДБ насочват вниманието към документи от времето на предишното управление, от другата ГЕРБ настояват, че реалното строителство е започнало при сегашната администрация, а "Възраждане" поставя темата в още по-остър контекст с твърдения за престъпна групировка и опит за последващо узаконяване. Така незаконният комплекс край Варна се превръща не само в строителен скандал, а в политически тест за това кой контролира общината и кой ще понесе отговорността за най-големия спорен обект край града.

