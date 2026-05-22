Министър поиска решителен удар срещу корупцията във властта

Противодействието на корупцията трябва да бъде безусловен национален приоритет, защото само чрез върховенство на закона, прозрачност и справедливост може да бъде възстановено доверието в институциите. Това заяви от парламентарната трибуна министърът на правосъдието Николай Найденов при обсъждането на първо четене на законопроекта за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности.

Проектът е внесен от правителството и цели създаването на нов ефективен орган за борба с корупцията. Според Найденов залогът е не само институционален, а и обществен - укрепване на вярата на гражданите в демократичния ред и правовата държава.

Нов опит след две незавършени реформи

Правосъдният министър припомни, че в края на 2023 г. беше създадена самостоятелна комисия за противодействие на корупцията, но в началото на 2026 г. тя беше закрита, а функциите й бяха разпределени между Националната следствена служба, МВР и Сметната палата.

По думите на Найденов нито една от двете промени не е изпълнила поетите ангажименти по Националния план за възстановяване и устойчивост. Именно затова настоящият законопроект трябва да отговори едновременно на вътрешната нужда от работеща антикорупционна структура и на европейските изисквания.

Независим орган с публичен избор

Основното изискване по плана е създаването на политически независим орган, чиито членове да бъдат избирани чрез прозрачни и публични процедури. Найденов подчерта, че проектът изпълнява именно това условие.

Предвижда се комисията да има петима членове, като процедурите за избора им за първи път се уреждат детайлно на законово ниво. В тях ще участват неправителствени организации, висши училища и научни организации, а подобен публичен механизъм ще важи и за назначаването на члена на комисията от президента на републиката.

Петгодишен мандат без повторение

В законопроекта е заложен съдебен контрол върху всички решения за избор на членове на комисията. Мандатът ще бъде пет години, без възможност за подновяване, което според вносителите трябва да ограничи зависимостите и политическия натиск.

Найденов посочи, че комисията трябва да разполага с правомощия, които пряко засягат превенцията и противодействието на корупционни престъпления. В новия орган трябва да бъдат концентрирани анализаторският, оперативният и разследващият потенциал, за да не се разпилява отговорността между различни институции.

Корупцията руши доверието в държавата

Правосъдният министър изтъкна, че най-тежките последици от корупционните престъпления не се измерват само във финансови щети. Според него те разрушават общественото доверие в държавните институции и отслабват усещането за справедливост.

Със законопроекта се предлагат и промени в други закони, за да бъде създадена комисията като колективен орган със необходимите инструменти за действие. Дебатът в парламента ще покаже дали управляващото мнозинство ще успее да прокара нов модел на антикорупционна политика след поредица от спорни и незавършени реформи.

