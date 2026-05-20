"Денят на пчелите" 2026 ще събере хиляди любители на природата в Южен парк

На 30 май 2026 г. Голямата слънчева поляна в Южен парк – София отново ще се превърне в дом на едно от най-цветните и вдъхновяващи семейни събития в столицата – фестивала „Денят на пчелите“, организиран от „Истински мед“.

Фестивалът се провежда за шеста поредна година и е посветен на пчелите, природата, устойчивия начин на живот и смислените срещи между хората. Събитието е напълно безплатно и ежегодно привлича хиляди посетители – семейства с деца, любители на природата, артисти, пчелари и малки български брандове.

Тази година организаторите подготвят още по-богата програма с:

● културни, спортни и образователни работилници за малки и големи

● разширена арт базарна зона с авторски и устойчиви брандове

● сценична програма с музика, театър и изпълнения на млади таланти

● демонстрации с истински пчели и срещи с пчелари

● творчески активности, игри и викторини с награди

● вкусна храна, медени напитки, меден сладолед и още много изненади

Сред участниците в сценичната програма тази година ще бъдат музиканти, актьори, танцови формации, детски вокални групи и театрални школи, които ще превърнат фестивала в истински празник за цялото семейство.

Тъй като събитието се провежда непосредствено преди 1 юни – Деня на детето, специален акцент ще бъде поставен и върху програмата за най-малките посетители.

„Денят на пчелите“ има за цел не само да популяризира ролята на пчелите и пчеларството, но и да вдъхновява хората към по-осъзнато отношение към природата и околната среда.

Повече информация и пълната програма на фестивала вижте тук. Новини и актуална информация за събитието може да следите във Facebook събитието тук.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com