Хвани ме, ако можеш! Ето кои зодии са прелюбодейците

Вярност до гроб или вечно търсене на нещо по-вълнуващо зад ъгъла? Докато едни хора са готови да прекарат живота си с един-единствен партньор, за други концепцията за вечна вярност изглежда като тежка доживотна присъда. Оказва се, че звездите и разположението на планетите в рождената карта имат пръст в това дали половинката ви ще бъде лоялна, или тайно ще поглежда към чужди дворове. Астролозите съставиха безмилостен списък на зодиите, които най-често се изкушават да кривнат от правия път. Ето кои са те и какви са техните хитри тактики.

Близнаци – Шампионите по двоен живот и тайни профили

Ако партньорът ви е Близнаци, вие на практика имате връзка с двама различни хора едновременно. Този въздушен знак се управлява от Меркурий – планетата на комуникацията, което ги прави царе на флирта и социалните мрежи. Близнаците рядко изневеряват чисто физически в началото – всичко тръгва от уж "невинни" тайни чатове, скрити приложения и нощни разговори. Те имат крещяща нужда от постоянно умствено стимулиране и разнообразие. В момента, в който рутината се настани в спалнята ви, Близнакът вече е започнал да си пише с някой друг, оправдавайки се, че „това е просто приятелски разговор“.

Скорпиони – Изпечените лъжци, които крият следите си до блясък

Мнозина смятат Скорпиона за изключително лоялен знак и това е вярно, но само докато са смъртно влюбени. Когато обаче страстта изстине или се почувстват пренебрегнати, Скорпионите се превръщат в най-опасните прелюбодейци в зодиака. Управлявани от Плутон, те притежават магнетична, тъмна сексуална енергия и обожават тайните. За разлика от другите зодии, Скорпионът няма да се забие на публично място – той ще организира изневярата си като перфектно планирана шпионска операция. Те могат да поддържат паралелна връзка с години, без законната им половинка да заподозре абсолютно нищо.

Стрелци – Ловци на адреналин, за които чуждото е по-сладко

Стрелецът е свободолюбив и вечно търсещ приключения знак, за който границите просто не съществуват. Управлявани от Юпитер (планетата на експанзията и късмета), те приемат живота като игра на лов. За тях изневярата често не е емоционално предателство, а просто поредното "вълнуващо приключение" или нов трофей. Те бързо се задушават от битовизми и обещания за вечна вярност. Обикновено Стрелците не крият много упорито аферите си – те действат импулсивно по време на командировки, партита или пътувания, а ако бъдат хванати, най-нагло ще ви кажат, че „това не е означавало нищо“.

Везни – Опасните чаровници, които търсят одобрение навсякъде

На пръв поглед Везните изглеждат мили, хармонични и влюбени в самата идея за романтика. Точно тук обаче се крие голямата клопка. Везните се управляват от Венера и имат патологична нужда да бъдат харесвани, ухажвани и ласкани от абсолютно всички. Тъй като мрачат конфликтите, те рядко ще си признаят, че нещо във връзката им куца. Вместо това те просто започват да търсят липсващото внимание и одобрение навън. Големият проблем при Везните е, че те лесно прекрачват границата на платоничния флирт, оплитайки се в мрежа от лъжи, от която след това не знаят как да излязат.

