Внимание! Карък преследва 3 зодии другата седмица

Ако усещате, че напоследък всичко ви върви наопаки, по-добре затегнете коланите. Идната седмица (18–24 май 2026 г.) носи тежки астрологични аспекти, които ще подложат на сериозно изпитание нервите и късмета на няколко знака от зодиака. Звездите съветват тези три зодии да намалят оборотите, да не подписват важни документи и най-вече – да не разчитат на сляп късмет, защото той просто ще отсъства.

Близнаци – Комуникационен колапс и изгубени вещи

За Близнаците седмицата ще започне с усещането, че целият свят говори на различен език. Меркурий ви поговаря лоши шеги, което ще доведе до масови недоразумения както на работното място, так и у дома. Каръкът при вас ще се изрази в неочаквани технически повреди – компютърът ще блокира точно преди важна презентация, а телефонът може да реши да се изключи в най-неподходящия момент. Очаквайте закъснения за срещи поради задръствания или объркани графици. Звездите ви съветват да проверявате по два пъти дали сте заключили вратата и къде са ключовете ви, защото разсеяността ще ви струва скъпо.

Дева – Финансов карък и неочаквани разходи

Представителите на зодия Дева ще трябва да се превърнат в истински икономисти, за да оцелеят през следващите седем дни. Кармичните влияния удрят директно по портфейла ви. Напълно възможно е да се задейства законът на Мърфи – точно когато решите, че сте спестили някаква сума, уред у дома ще изгори или колата ще поиска спешен ремонт. Пазете се от „изгодни“ оферти и онлайн пазаруване, тъй като има огромен риск да попаднете на дефектна стока или направо на измамници. Сега не е време за инвестиции или вземане на заем – изчакайте бурята да премине.

Риби – Емоционално влакче и битови капани

За Рибите седмицата ще премине под знака на пълния карък в личните отношения и бита. Всичко ще започва с добри намерения, но ще завършва с грандиозни скандали от нищото. Вкъщи са възможни малки, но влудяващи битови аварии – протичащ кран, изгоряла крушка в тъмното или разлято кафе върху любимата ви дреха минути преди излизане. На работното място ще усещате, че колегите ви прехвърлят собствените си грешки, а опитите ви да се защитите ще звучат неефективно. Най-доброто, което можете да направите, е да запазите самообладание и да прекарате уикенда в тишина и изолация.

