Внимание! Карък преследва 3 зодии другата седмица
Вселената им обръща гръб, черна котка им пресича път
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Вселената им обръща гръб, черна котка им пресича път
Напрегнати планетарни подредби подлагат на изпитание няколко зодиака
Филмът "Каръци" на Ивайло Христов е българското предложение за номинациите за "Оскар". Това съобщиха от Националния филмов център. Той ще се състезава...
Магдалена Ралчева и членовете на журито
След награди в Москва, Варна и София, филмът „Каръци" тръгва по кината от утре. На премиерата във вторник вечер в столичен мол по червения килим преми...
Германо-българският екип на "Жалейка"
Националната премиера на филма на Ивайло Христов „Каръци" ще бъде в Кюстендил. Лентата беше заснета в града под Хисарлъка миналата година, а в снимки...
Киноманията през есента ще бъде открита с "Каръци" - филмът на Ивайло Христов, който спечели "Златен Георгий" на изключително престижния международен...