Общество - Актуални новини от обществотоАкцентите обхващат и Политика, Образование, Здравеопазване. Сред най-следените теми са общество, времето, Пътища, София.
Криза в София: 1716 деца може да останат без ясла
Столична община търси спешно решение и настоява за законодателна промяна
Напрежение във Варна. Запечатаха имоти в Баба Алино
След неколкократни проверки е констатирано, че в сградите не живеят хора
Военни хеликоптери се включиха в гасенето на големи пожари Стара Загора и Благоевград
Огнена стихия бушува в землището на Община Гурково
"Лукойл Нефтохим" извършва проверки след сигналите от Бургас
От дружеството разграничиха наличието на неприятна миризма от превишаването на нормативните показатели за качеството на въздуха
Застудяването започва до часове: Бури, порой и градушки
Студен атмосферен фронт ще сложи край на горещото време
Нов граничен пункт! Решава сериозен проблем на пътя
Целта е да бъде обслужван тежкотоварният трафик
ЕК ни отряза! Драма с тунела под Шипка
Говори министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков
Безопасна ли е храната у нас? Министър Абровски с важни разкрития
Ролята на правителството и на БАБХ е да гарантира здравето и консумацията на безопасна българска храна
Двама задържани за огнената нощ в София с 12 подпалени коли
Криминалисти от 6-о РУ стигнаха до двама мъже след пожарите в „Лагера“ и „Хиподрума“, а основната версия от самото начало е умишлен палеж
Семейство Христанови: 21 години тичаме рамо до рамо, ръка за ръка
Тя е бетон, благодарен е Иван. Той винаги довършва започнатото, казва Ива
Дунав губи още сантиметри, корабоплаването остава под натиск
Няма нови заседнали съдове, но хидроложката обстановка по българския участък продължава да бъде усложнена
Влакът летял с 90 км/ч към камиона, 20 пътници се разминаха с най-лошото
Машинистът е спазвал разписанието, а празната гондола вероятно е предотвратила далеч по-тежки последици
Последният трийсетак идва днес, после Рачев пуска есента
Професорът обеща около 22-25 градуса за първия учебен ден и успокои - захлаждането няма да докара полярни условия