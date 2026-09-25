Най-сетне! Пенсионерите чакаха тази новина от НОИ

Националният осигурителен институт публикува графика за изплащане на пенсиите и основните парични обезщетения през октомври 2026 г. Този месец ключовите дати се падат в работни дни и не се налага промяна в обичайните срокове.

Първите плащания са предвидени за 2 октомври. Тогава ще бъдат преведени обезщетенията за бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст и осиновяване на дете до 5-годишна възраст, отнасящи се за септември.

Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще започне на 7 октомври и ще продължи до 20 октомври включително. Получаващите пенсиите си по този начин трябва да се съобразят с графика на съответната пощенска станция.

За пенсионерите, които са избрали банков превод, сумите ще бъдат наредени на 7 октомври. Действащите правила предвиждат промяна на датата за плащане, когато началото или краят на периода съвпадат с почивен или празничен ден. През октомври такава корекция не се налага.

Следващата важна дата в календара е 15 октомври. Тогава НОИ ще изплати обезщетенията за безработица, които се отнасят за предходния месец.

Осигурените лица могат да проверяват информацията за предстоящите плащания, както и данни за своите обезщетения и болнични, чрез електронните услуги и официалния календар на НОИ.