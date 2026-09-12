Пенсиите изненадват през септември! Една дата се променя за всички
И пощите, и банките ще започнат изплащането преди празничните дни заради новите правила
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И пощите, и банките ще започнат изплащането преди празничните дни заради новите правила
Ето на кои дати възрастните могат да получат парите си
Официална новина от НОИ
Ето кога пенсионерите ще получат парите си за месеца
Увеличените пенсии трябва да бъдат изплатени на 7 юли, а средната пенсия се очаква да стигне 543 евро
Ще приложат досегашните правила за изплащане, преди новата промяна да заработи от септември
Федерация обвини властта, че защитава банкови интереси, докато възрастни хора чакат пенсиите си в почивни дни
Новото правило влиза в сила от 27 юли, а за първи път ще бъде приложено през септември
В момента пощенските станции, банките и други доставчици на платежни услуги, лицензирани от БНБ, всеки месец изплащат пенсиите между 7-о и 20-о число
От 5 до 20 май се разпределят пенсии и социални обезщетения в цялата страна
Швейцарското правило остава, нова наредба осигурява плащания дори при празници
НОИ започва изплащането на пенсиите от 7 април с допълнителни суми според дохода
С последните преводи за 2025 г. НОИ символично затвори една глава, в която левът ни служеше повече от век като валутата
Заради ръста на минималната заплата на 620,20 евро от 1-ви януари автоматично се повишават и заплатите на лични и социални асистенти
Фермерите не трябва да правят нищо, за да си възстановят парите
Той подчерта, че подкрепата към земеделските стопани остава основен приоритет на Министерството
Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 октомври
То ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция.
Започва изплащането на сумите за септември