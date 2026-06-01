НОИ категорични: Пенсиите тръгват от тази дата за последно по стария ред

Изплащането на пенсиите през юни ще започне на 8 юни и за последно ще бъде извършено по досегашните правила, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Пенсионерите, които получават парите си чрез пощенските станции, ще ги вземат по график от 8 до 22 юни. Преводите по банков път също ще бъдат направени на 8 юни 2026 г. Промяната в реда за изплащане ще започне да действа през септември, след като новите правила влязат в сила към края на юли.

Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще се извършва по предварително изготвен график. Той ще бъде обявен във всяка пощенска станция, за да могат пенсионерите да проверят конкретната дата, на която трябва да получат сумите си.

През юни 2026 г. НОИ за последно ще приложи действащия нормативен текст, според който, ако 7-о или 20-о число на месеца се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях започва в началото или завършва в края на следващия работен ден.

След промяна в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж правилото ще бъде обърнато. Когато 7-о или 20-о число попаднат в неработен ден, изплащането ще започва или ще приключва в предходния работен ден. Новата разпоредба влиза в сила към края на юли 2026 г., а първият месец, в който ще бъде приложена, е септември.

От НОИ обявиха и датите за част от обезщетенията. На 2 юни всички правоимащи лица ще получат паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец май.

Обезщетенията за безработица през юни ще бъдат изплатени на 15 юни, понеделник.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com