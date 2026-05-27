Радост за 800 000 пенсионери. Вдигат им парите

Голяма радост за 800 000 пенсионери - парламентът вдига минималните възнаграждения.

Два важни законопроекта, свързани с социалната политика и енергийната сигурност, ще обсъдят депутатите в първия си работен ден.

Първият законопроект предвижда промени в така наречения удължителен закон за държавните разходи през 2026 година до приемането на редовния бюджет.

Проектът е внесен от Владимир Раков и група народни представители и цели всички минимални пенсии за трудова заетост да бъдат осъвременени от 1 юли тази година с 7,8%.

В мотивите на вносителите се посочва, че при действащата нормативна уредба около 800 000 пенсионери, които получават минимална пенсия, са останали извън ежегодното осъвременяване от Кодекса за социално осигуряване.

Причината е, че минималните размери на пенсиите се определят със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, който все още не е приет.

С предложенията се предвижда минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли тази година да стане 347 евро.

Според Министерството на финансите промените ще гарантират равнопоставеност между пенсионерите и ще позволят и хората с минимални пенсии да получат увеличение още от средата на годината.

Вторият законопроект засяга Закона за административното регулиране на икономическите дейности, които са свързани с нефт и продукти от нефтен произход. С него се предлага засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител в секторите, свързани с критичната инфраструктура.

Промените предвиждат въвеждането на съдебен контрол върху ключови сделки, включително разпореждане с акции, дялове и имущество на дружества, извършващи съхранение, транспорт или търговия с нефт и нефтени продукти. Според вносителите това ще повиши сигурността и предвидимостта в сектора, като същевременно ще бъдат защитени правата на собствениците и националният интерес.





