Уилям с нови признания за Кейт

В последните месеци Кейт Мидълтън се завръща постепенно, но все по-убедително към предишния си начин на живот. И това определено радва всички, но най-вече най-близките й хора. А преди дни принц Уилям направи нещо, което е прави често - да бъде откровен по лични теми.

По време на участието си в радио предаването Heart Breakfast една от водещите теми бе именно диагнозата на съпругата му и всичко, през което е преминало семейството им покрай нея. "Тя е невероятна майка, невероятна съпруга и буквално нашето семейство не би могло да се справи без нея, така че тя е абсолютно зашеметяваща, брилянтна", сподели принцът на Уелс.

Той не пропусна и на няколко пъти да подчертае колко е горд от съпругата си след всичко, през което премина, с голяма смелост. "Тя е невероятна. Преживя толкова много, особено през последните няколко години", заяви той и допълни, че наистина е очаквала с нетърпение първото си посещение в чужбина след диагнозата, което беше по-рано този месец в Италия.

Той поясни, че подобни пътувания изискват много от теб и е важно с този момент тя да не се претоварва, да балансира времето си и всички да са сигурни, че наистина се чувства добре. "Така че съм много доволен, че е минало добре за нея и да, мисля, че се върна здрава", заключва той, което всъщност е най-важното.

Освен това принц Уилям разкри за Кейт Мидълтън, че тя е "истински професионалист" във всички, с което се захване. И споделя с усмивка, че много често вечер му се случва да се "бори" да прочете документите, които тя му е подготвили в спалнята, свързани с различни техни ангажименти, цитират го от People, предава lifestyle.bg.

Чисто приятелски принцът на Уелс не скри, че и техният живот, както и на всички други с три деца, често е пълен хаос. Но те са свикнали и му се наслаждават.

