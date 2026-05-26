Bild предупреждава: Путин готви лятна офанзива

Масираната ракетна и дронова атака на Русия срещу Киев може да е част от по-широки планове на Владимир Путин. Според експерти е възможно това да е подготовка за нова лятна офанзива за завладяване на Донбас, пише германският вестник Bild. С атаките срещу гражданската инфраструктура и предупреждението, че ще се нанасят удари по украинската столица, вероятно, се цели сломяване на съпротивата на Украйна, отбелязва изданието.

Според австрийския военен експерт Маркус Райснер в момента Русия е концентрирала силите си в средата на източния фронт и, същевременно, засилва натиска в Харковска, Сумска и Запорожска области. "Целта е да се атакува Украйна там, където отбраната ѝ е отслабена. Украйна трябва да бъде принудена да прехвърли войски на север, което ще улесни по-късното нападение и превземане на Донецка област от страна на Русия“, смята Райснер.

Британският специалист по Русия Киър Джайлс, обаче, оценява по-сдържано ситуацията. Според него няма индикации, че Русия се готви за по-мащабна офанзива през лятото. Експертът подчертава, че завоюваните към момента територии не са от решаващо значение за Москва. "Точното местоположение на фронтовата линия в крайна сметка остава второстепенно за изхода на войната. По-скоро дипломатическите, икономическите и политическите аспекти са решаващи“, добавя той. Според Джайлс Русия се опитва да постигне и по-голям натиск от страна на САЩ срещу Киев, за да сломи съпротивата, пише Фокус.

