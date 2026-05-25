Шокиращ кандидат за президент!

Интригуващ политически сценарий започва да се завърта около предстоящите президентски избори. Според информации от политическите среди лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов сериозно обмисля да не се кандидатира лично за „Дондуков“ 2, а вместо това да заложи на едно от най-разпознаваемите лица в партията – Петър Волгин, пише "Пик".

Бившият журналист и настоящ евродепутат все по-често бил спряган като възможна кандидат-президентска номинация, зад която Костадинов виждал стратегически ход с минимален риск и потенциален политически дивидент.

Според запознати лидерът на "Възраждане" бил притеснен от променената политическа картина след силното влияние на Румен Радев върху обществените нагласи.

Ако преди време се е говорело за реален шанс Костадинов да стигне до балотаж срещу фигури като Илиана Йотова или дори Бойко Борисов, то днес подобни сценарии изглеждали далеч по-несигурни.

Именно затова се обсъждал вариант Костадинов да запази личния си рейтинг и партийния контрол, без да влиза директно в тежката битка за президентския пост.

В този контекст името на Петър Волгин се оказва удобен и престижен вариант. Той е добре познат на аудиторията с острия си публицистичен стил, а евентуална кандидатура би му донесла допълнителна политическа тежест и видимост както у нас, така и в Европейския парламент.

Според коментари в политическите среди Волгин нямал нищо против подобен сценарий, тъй като дори при загуба би могъл спокойно да се върне към мястото си като евродепутат. Единственият вариант да напусне окончателно Брюксел бил при победа на президентските избори.

Засега официално потвърждение няма, но разговорите около евентуална кандидатура вече започват да нажежават политическите страсти месеци преди реалния старт на кампанията.

