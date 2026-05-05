Президентът към ГЕРБ-СДС: Бъдете силна и отговорна опозиция

ГЕРБ-СДС заявява готовност да подкрепи ключови решения на бъдещото правителство и да играе активна роля в парламента като конструктивна опозиция. Това стана ясно по време на консултациите при президента Илияна Йотова, които продължават в рамките на процедурата за съставяне на кабинет.

Срещата премина под знака на новата политическа реалност - абсолютно мнозинство на „Прогресивна България“ и очаквания за бързо формиране на управление. Държавният глава постави акцент върху стабилността и ролята на опозицията, а представителите на ГЕРБ-СДС очертаха ясни приоритети - бюджет, инвестиции и реформи.

„Благодаря ви, че се отзовахте на поканата за консултациите. Благодаря и за разбирането в този напрегнат момент“, заяви Йотова в началото на срещата. Тя подчерта, че е оценила заявения конструктивен тон от страна на коалицията. „Във вашите думи при откриването на парламента чухме желание за конструктивизъм в следващия мандат“, каза президентът.

Йотова очерта новата политическа ситуация. „България е в положение, каквото не е имало от повече от 20 години. „Прогресивна България“ спечели абсолютно мнозинство. Надяваме се това да донесе стабилност и условия за развитие“, заяви тя.

Президентът беше категорична, че ролята на опозицията ще бъде решаваща. „От голямо значение е работата на опозицията в Народното събрание. Разчитам на вашата експертиза и опит като дългогодишна управляваща сила“, подчерта Йотова.

„Очаквам да бъдете опозиция със ясни идеи и съдържателен парламентарен контрол, както и да допринесете за нов тип отношения между институциите“, добави тя.

От своя страна Томислав Дончев постави фокуса върху необходимостта от бързо съставяне на правителство. „Най-важното е България възможно най-скоро да има редовно, титулярно правителство. Има предпоставки и парламентарна подкрепа за това“, заяви той.

Той предупреди за опасността от краткосрочно мислене. „Късите хоризонти в политиката са опасни - тогава цялата енергия отива в шум, а не в реални действия“, посочи Дончев.

Според него бюджетът е първото голямо изпитание. „Трябва да се поеме курс към бюджетна консолидация, тоест свиване на дефицита. Това не е партиен въпрос, а въпрос за бъдещето на страната“, заяви той.

Дончев беше категоричен, че страната не може да продължи със задлъжняване. „След години на бюджетен волунтаризъм е време за тежки решения“, подчерта той.

Той даде ясна заявка за подкрепа. „Ще подкрепим част от тези трудни решения, особено ако са с реформаторски профил“, заяви Дончев.

Лидерът на делегацията очерта и поведението на ГЕРБ-СДС като опозиция. „Ще подкрепяме правилните решения, ще критикуваме грешните и ще предлагаме алтернативи. Качеството на управлението зависи и от опозицията“, посочи той.

Дончев предупреди и за риск пред инвестициите. „При смяна на караула инвестиционният процес винаги се забавя. Това не бива да се допуска, защото става дума за средства за бизнеса, общините и гражданите“, каза той.

Той акцентира и върху европейските средства. „Не трябва да губим темпо по Плана за възстановяване и оперативните програми. Ако не се изпълнят сроковете, ще загубим средства“, подчерта Дончев.

Рая Назарян също заяви готовност за конструктивна роля. „Всички работещи предложения, свързани със съдебната реформа, могат да разчитат на нашата подкрепа“, каза тя.

Тя подчерта значението на стабилността в парламента. „Вече има мнозинство, което може да осигури сигурност и нормална работа на Народното събрание. Няма да позволим лошите практики от периода на фрагментация да се повторят“, заяви Назарян.

Йорданка Фандъкова постави акцент върху образованието и културата. „Очакваме бързо да продължи модернизацията на образованието. Трябва да върнем консенсуса по тази тема, както и по културата“, заяви тя.

Консултациите при президента продължават със останалите парламентарни сили, след като първи бяха „Прогресивна България“. В края на деня Йотова ще направи официално обръщение.

Очакванията са още в четвъртък да бъде връчен първият мандат, а при готовност от страна на победителите новото правителство може да положи клетва още в петък.

