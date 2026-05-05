Кутев: До петък България ще има ново правителство!

До петък България ще има ново правителство, обяви пред медиите депутатът от „Прогресивна България“ Антон Кутев след консултациите при президента Илияна Йотова. По думите му формацията е напълно готова да поеме управлението и да отговори на очакванията за бързи решения.

Заявката идва на фона на предстоящото връчване на първия мандат и възможността кабинетът да бъде гласуван в рамките на дни. ПБ вече даде сигнал, че ще отиде на „Дондуков“ 2 с готов състав и ясна управленска програма.

„Ние сме наясно, че българите очакват бързи действия и сме готови за тях. Сигурно е, че до края на седмицата ще има правителство“, заяви Кутев.

Той очерта и основните приоритети пред бъдещото управление. „На първо място стои борбата със завладяната държава и корупцията. Изключително важна част от нашата работа са цените, инфлацията и възможностите тя да бъде овладяна“, подчерта той.

Кутев обеща динамична работа още от първите дни на управлението. „Това, което може да очаквате от нас, е бърза работа в интерес на българските граждани и за издигане на държавността“, каза той.

От „Прогресивна България“ обявиха и готовност да внесат бюджет в най-кратки срокове, което ще бъде сред първите тестове пред новия кабинет.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com