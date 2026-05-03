Човек на Радев проговори за сливането на министерства

В контекста на нарастващата инфлация и напрежението около държавния бюджет, депутатът от „Прогресивна България“ Константин Проданов очерта ключови проблеми и възможни решения в икономическата политика на страната. В разговор с водещата Жени Марчева той коментира състоянието на публичните финанси, инфлационните процеси и необходимите реформи.

„Аз с повече от 25 години съм работил във финансовата сфера – и в България, и в чужбина. Занимавал съм се с управление на активи, инвестиции, глобални пазари, така че мисля, че имам добър поглед върху нещата.“

По отношение на евентуално участие в изпълнителната власт той отрече министерски пост:

„Нека да не предпоставяме едни или други неща. Има време, съвсем скоро ще стане ясно, но по-скоро аз усещам своя коефициент на полезно действие в законодателния орган.“

Искат изслушване на финансовия министър

Проданов беше категоричен, че липсва пълна яснота за състоянието на публичните финанси: „Истината е, че ние не знаем, още нямаме пълна яснота какво се случва във финансите на държавата.“ Той подчерта необходимостта от изслушване на финансовия министър, за да се изяснят ключови въпроси. „Фрагментарната картина, която имаме към момента, показва някои доста притеснителни тенденции, свързани с размера на дефицита, който е рекорден за последните 10 години.“ Според него има неяснота какви плащания по инвестиционните програми са правени, какъв е фискалният резерв.

Особено тревожен е дисбалансът между приходи и разходи. „Притеснява ни това, че има изпреварващ ръст на разходите спрямо приходите, въпреки че приходите нарастват с двуцифрени темпове“ и допълни, че имаме повече приходи и въпреки това имаме рекорден дефицит.



"Много е важно - за да поставим ясната диагноза и е хубаво да получим пълната картина на финансовото състояние в страната", заяви Проданов.

Проданов заяви ясно позицията на своята политическа сила: „Ние сме поели ангажимент – няма да пипаме данъчно-осигурителната тежест.“

Според него основният проблем не е в липсата на ресурси, а в начина на тяхното изразходване: „Държавата има достатъчно ресурс, ако той се разходва правилно, ефективно и се използва преди всичко за инвестиции за повишаване на конкурентоспособността на икономиката.“

Проданов призна, че темата за административната реформа е хронично неглижирана:

„Напълно съм съгласен – всички говорят, но никой не го прави.“

Той очерта основния проблем - „Много по-лесно е да се продължава по същия начин, който чрез раздаване на пари купува народната любов, без това да е свързано с повишена производителност.“ Решението според него включва дигитализация. „Електронизацията на публичните услуги и въвеждането на дигитални технологии ще направят администрацията както по-евтина, така и по-ефективна.“

Проданов потвърди, че се работи в посока - сливане на ведомства с цел оптимизация на работата и бюджета. "Ще има определена оптимизация от гледна точка на сливане на ведомства, но кои точно и по какъв начин, ще разберете съвсем скоро", заяви депутатът от "Прогресивна България".

Инфлацията: външни и вътрешни фактори

Проданов направи детайлен анализ на инфлацията, като я раздели на различни етапи и причини. За последните месеци той отбеляза, че инфлацията се дължи изцяло на конфликта в Близкия изток. Това са причини извън нас – шок по линия на предлагането, върху който нямаме възможност да влияем.“

"Единствено, което може да се направи, е да се гарантира доставките на петрол и газ у нас и няма административен пясък върху колелата на пазарните механизми, който да блокира функционирането им - всички търговци и доставчици имат достъп до данъчни складове, нямат недостиг на оборотно финансиране", заяви Проданов.

За по-ранния период той подчерта психологическия фактор. „Когато прекалено много хора вярват в дадено нещо, те започват да се държат така, че то да се превърне в реалност – самосбъдваща се прогноза.“

Проданов очерта три типа антиифлационни мерки:

1. Социални мерки - те са насочени за най-уязвимите групи.

„Те трябва да бъдат по-големи по размер, много по-таргетирани и временни.“

2. Подкрепа за бизнеса - мерките трябва да са временни

„Да се помогне на най-енергоемките предприятия, които губят конкурентоспособност.“

"В дългосрочен план - ще търсим съмишленици в рамките на Европейския съюз за преразглеждане и дерогация на квотите за търговия с въглеродни емисии, понеже те буквално убиват нашата енергетика", заяви депутатът.

3. Макроикономически мерки

„Тази крайно разюздана фискална политика трябва да спре. През реформа в разходната част, както и оптимизация и по-висока ефективност при публичните инвестиции, които се правят. Това е дългосрочен проект - да преминем към програмно бюджетиране.

Той критикува практиката на финансиране чрез дълг. „В последните години се теглят заеми за текущо потребление, а не за инвестиции", заяви Проданов. Той обърна внимание на сериозен структурен дисбаланс - Не може производителността да расте с 1–2%, а възнагражденията – с двуцифрени темпове.

Той описа и порочния цикъл при минималната заплата: „Ние сме като куче, което гони опашката си.“

Категорична позиция: без таван на цените

По отношение на възможни държавни интервенции в цените той беше ясен: „Няма да слагаме тавани на цените.“

Вместо това се предвижда механизъм за прозрачност. „Ще събираме ценова информация ежедневно от големите търговски вериги и ще изчисляваме справедлива цена", заяви Проданов. В обобщение - Ще се гледа цена на едро, плюс справедлива надценка.

Целта е не контрол, а дисциплиниращ ефект. „Това ще бъде инструмент, който да вдига червен флаг при прекалено големи разлики.“

"Боташ" може да стане работещ договор

В края на разговора Проданов коментира и темата за енергийните договори:

„Този договор може да бъде изгоден за България", смята Проданов.

Той посочи пропуснати възможности. „Имаше меморандуми с унгарската газова компания и със Сърбия, но те не бяха реализирани.“ И подчерта значението на активната дипломация: „Всичко е въпрос на преговори и дипломация, което за съжаление преди не беше правено.“

