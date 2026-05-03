Става ли Демерджиев МВР-министър? Първи думи за бъдещия кабинет

Иван Демерджиев заяви готовност да поеме отново Министерството на вътрешните работи в момент, когато процесът към съставяне на ново управление навлиза в решаваща фаза. По думите му това е „чест и отговорност“, което ясно показва, че сектор „Сигурност“ ще бъде сред водещите приоритети в бъдещия кабинет.

В интервю за бТВ той подчерта, че МВР се е справило с организацията на изборите, но предупреди, че предстои много работа на фона на тежката ситуация в страната. Критика беше отправена към настоящото ръководство на ведомството, което в този момент е извън страната.

Представителят на "Прогресивна България" допълни, че Народното събрание трябва спешно да се съсредоточи върху реалните проблеми на хората и бизнеса, като подчерта нуждата от промени и истински дебат по ключови теми.

По отношение на евентуално назначение на Георги Кандев за главен секретар на МВР, той заяви, че няма възражения, но решението трябва да мине по установената процедура.

Демерджиев прогнозира, че е възможно правителство да бъде съставено още до края на следващата седмица и определи като логичен вариант Румен Радев да заеме премиерския пост.

Политикът от „Прогресивна България“ каза още, че в първия ден от новия парламент от формацията са се опитали да върнат „парламентаризма в народното събрание“, така че „политическите идеи да намерят своето отражение“ за сметка на „политическото шоу“.

„В Народното събрание подходът трябва да бъде насочен към създаването на работещо законодателство, решаващо проблеми“, добави Демерджиев.

Той очерта и по-широката картина пред новото мнозинство, като акцентира, че очакванията към Прогресивна България са за бързи, но устойчиви решения, които да възстановят доверието в институциите. Според него именно ефективната работа на парламента и ясната политическа посока ще бъдат решаващи за стабилизирането на държавата в следващите месеци.

В този контекст Демерджиев подчерта, че настоящото мнозинство дава възможност за бързо придвижване на ключови процедури – избор на председател на парламента и приемане на закони с обикновено мнозинство, но предупреди, че за дълбоки реформи в съдебната система и борбата с корупцията ще е необходима по-широка подкрепа.

„Първата стъпка беше да върнем парламентаризма в залата – от място за евтино шоу да стане място за идеи“, заяви той и допълни, че още в първото заседание е имало видима промяна в тона – почти без лични нападки и отклонения от същинските теми.

Паралелно с това той насочи вниманието към състоянието на МВР, където според него истинската работа тепърва започва. „Изборите приключиха, но проблемите остават. Те изискват ежедневна концентрация и решения“, подчерта Демерджиев, като изрази недоумение от отсъствието на ръководството на ведомството в момент на натрупани кризи.

По думите му обществото очаква коренно различен подход – реални разследвания, ефективни действия и координация с прокуратурата, която трябва да се върне към функциите си след освобождаването от временния главен прокурор Борислав Сарафов.

Той акцентира и върху дълбокия дефицит на справедливост в обществото, като подчерта, че възстановяването й започва именно от работата на МВР и полицията.

В заключение Демерджиев заяви, че целта на „Прогресивна България“ е ясна – смяна на модела на работа както в парламента, така и в изпълнителната власт. „Искаме смислен политически дебат и реални политики, а не поредната арена за предизборни сблъсъци“, подчерта той, като предупреди, че натрупаните проблеми вече се усещат във всички сфери на обществения живот и изискват незабавни решения.

