Кабинетът е готов! Прогресивна България чака само мандата

Прогресивна България ще бъде готова с проектосъстава на кабинета си веднага след връчването на мандата, съобщи бившият служебен премиер Гълъб Донев при влизането си за първото заседание на 52-ото Народно събрание. Той подчерта, че подготовката е в напреднал етап и се очакват бързи действия.

По думите му страната навлиза в период на интензивни политически процеси. Очакванията са решенията да бъдат взети в кратки срокове.

„Предстоят много интересни събития“, заяви Донев пред репортери на входа на парламента, като подчерта, че динамиката ще бъде висока още в първите дни от работата на новия парламент.

На въпрос кога може да бъде излъчено правителството, той уточни, че това ще стане веднага след провеждането на необходимите консултации. „В най-скоро време, веднага с връчването на мандатите, с консултациите, които трябва да проведем при президента Илияна Йотова и съответно с връчването на мандатите, ние ще бъдем готови“, посочи Донев.

Като основни приоритети той открои овладяването на цените на храните и горивата, избора на нов Висш съдебен съвет и реализирането на съдебна реформа. По думите му това са дълго отлагани задачи, които вече не могат да чакат.

Донев подчерта, че работата по състава на бъдещото правителство напредва активно. „Очакват се доста интересни събития“, добави той, като даде да се разбере, че политическата ситуация може да се развие бързо в следващите дни.

"Това, което българският народ има като дневен ред, то ще бъде в дневния ред и на Прогресивна България. Всичко това, което е свързано с цените на горивата, с цените на храните, всичко това, което е свързано с Висшия съдебен съвет, със съдебната реформа в България. Дългоочаквани неща, които така или иначе не се случваха през годините, предстоят да се случат", заяви Гълъб Донев.

