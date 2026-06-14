Илин Димитров: Чуждите туристи изчезват, а курортите чакат празни

Българските курорти са готови за сезона, но чуждите туристи ги няма. С едно изречения министърът на туризма Илин Димитров описа тревожната картина в сектора. В интервю за БНТ той изнесе данни, че България е на последно място в ЕС според Евростат и отчита спад от 4%, като най-сериозният отлив е от германския и румънския пазар.

При румънските туристи спадът достига 16%, което е особено болезнено за българското Черноморие. На този фон министърът остро критикува разходи на ведомството за снимки, клипове, събития и обществени поръчки, вместо пари да се насочват към реално привличане на туристи.

Спадът при чуждите туристи е голямата тревога

"В момента курортите ни са готови, подредени, очакват туристи, а туристи няма", заяви Илин Димитров. Той цитира статистика на Евростат от последните дни, според която България се намира на последно място в ЕС със спад от минус 4%. Министърът определи това като много тревожен резултат и го свърза с работата на Министерството на туризма през миналата година.

Най-сериозен според него е отливът на германския и румънския пазар - два от ключовите източници на летни туристи за страната. Германските гости традиционно са важни за морските курорти, а румънците са сред най-близките и най-активни чуждестранни посетители, особено по Северното Черноморие. Затова спадът не е просто статистическо число, а директен риск за хотели, ресторанти, транспорт, сезонна заетост и цели местни икономики.

Снимки във фоайето вместо туристи по курортите

Димитров посочи, че през октомври 2025 г. е имало нарушени отношения между няколко играча на пазара, но според него министерството е имало "много интересен фокус". По думите му ведомството се е занимавало с принтиране на снимки и поставянето им във фоайето, което е струвало 48 хил. лева, а болтът, с който е закачана една снимка, е струвал 41 лева.

Министърът даде и друг пример - 540 хил. лева за излъчване на клипове на фасада на сграда, както и 14 души, които са съветвали министерството. "Когато хотелиерите питат къде са германците, можем да им покажем снимките", коментира Димитров. Репликата обобщава основната му критика - че парите са отивали към ефектни, но според него неефективни дейности, докато реалният резултат е спад на чуждите пазари.

Картофи, хвърчила и събития без ефективност

Министерството е спонсорирало и събития с картофи, хвърчила и други подобни прояви, каза още Димитров. Той обясни, че е получил два списъка, единият от които бил с 36 събития, като самата дирекция, която се е занимавала с тях, е предложила прекратяването им, защото не е виждала ефективност.

"Не съм прокурор, изнасям факти. В момента тече одит на Сметната палата. Нещо може да се окаже законно, но да е крайно неефективно", коментира министърът. Така той направи разграничение между евентуална законност на разходите и тяхната реална полза за туристическия сектор. Именно ефективността е ключовият въпрос, когато страната отчита спад при чуждестранните туристи, а курортите очакват гости.

Обществени поръчки за около 700 хил. евро

Димитров съобщи и за две обществени поръчки - едната за печатни материали, а другата за обследване на сайта, на обща стойност около 700 хил. евро. На фона на отчетения спад тези разходи звучат като още един повод за въпроси как се планират средствата за реклама, дигитално присъствие и туристическо позициониране на България.

"Вместо да харчим пари, дайте да доведем малко туристи. Купонът свърши, както казват военните и в склада няма", каза министърът. По думите му само в Министерството на туризма има проектни предложения за 30 млн., което поставя ведомството в ситуация да търси допълнителен ресурс, включително през разговор с финансовия министър Гълъб Донев.

Браншът трябва да спасява сезона

Илин Димитров заяви, че туристическият бранш е мъдър и ще се справи, въпреки "скритите фактури". В думите му прозвуча опит да се прехвърли фокусът от спорните разходи към реалната битка на бизнеса - да привлече туристи, да задържи персонал и да направи сезона работещ, въпреки неблагоприятните данни от чуждите пазари.

Според министъра ключът е не просто да се харчи, а да се харчи така, че резултатът да се вижда в резервациите, пристиганията и заетостта. Когато румънският пазар пада с 16%, а германският също се отдръпва, всяка неефективна кампания тежи двойно - веднъж през похарчените пари и втори път през липсващите туристи.

Евровизия като шанс за лице пред света

По темата за Евровизия министърът заяви, че България трябва да се представи максимално достойно. Според него събитието може да донесе сериозна видимост, защото ще има над 1000 журналисти и страната трябва да им покаже красотата си.

Това е и по-широкият залог пред туризма - България да използва всяка голяма международна сцена, за да върне интереса към себе си. След статистиката за спад при чуждите туристи обаче вече не стигат красиви послания. Нужни са пазари, полети, партньорства, доверие и кампании, които не украсяват фоайета, а пълнят хотели.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com