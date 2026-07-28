Голяма изненада с Мира Добрева. Канят я за вицепрезидент

Покана да влезе в политиката и да се хвърли в битката за "Дондуков" 2 като кандидат за вицепрезидент е получила Мира Добрева. Това разкри самата тв водеща в социалната мрежа "Фейсбук". Популярната дама обаче отказала необичайното предложение.

"Получих предложение да участвам на предстоящите избори като вицепрезидент в една от кандидат-президентските двойки. Отказах. Не защото не ме вълнува съдбата на България, точно обратното - приемам я твърде сериозно. Давам си сметка какво е моето призвание и не искам да го превръщам в политическа цел. Не и когато не виждам възможност ролята ми да промени съдбата на възрастните хора в България", написа тя.

Добрева споделя, че през целия си професионален път е служила на хората по друг начин - като журналист. "Срещала съм се с хиляди човешки съдби, разказвала съм истории, които, надявам се, са Ви докосвали, търсила съм преди всичко смисъл и после потупване по рамото", каза едно от знаковите лица на БНТ.

Водещата споделя още, че отдавна се учи да казва "Не" и признава, не й се получава. "Но да кажа "не" на подобно предложение за мен беше повече от отказ. Беше най-честният отговор - към Вас и близките ми, към мен самата. Благодаря за оказаното доверие. Приемам го като признание. Избирам да остана вярна на пътя, по който поех преди много години - да задавам въпроси, да надниквам в душите на хора, които често остават незабелязани, да разказвам техните истории. Вярвам, че и така може да се служи на България", завършва Мира Добрева.