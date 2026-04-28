Мира Добрева приключи с "ремонта на ужасите"

Популярната телевизионна водеща Мира Добрева най-после сложи край на едно от най-големите си изпитания извън ефира - мащабния и изтощителен ремонт на своя дом. След месеци наред, прекарани с майстори, строителен прах и кашони, любимката на зрителите обяви края на обновяването в социалните си мрежи.

Битката с майсторите

Самата Мира не скри от последователите си, че процесът е бил всичко друго, но не и приятен. Водещата, известна със своя перфекционизъм и усет към естетиката, се сблъскала с класическите проблеми на всеки новодомец - закъснения, неточности в изпълнението и безкрайни нерви. "Ремонтът е състояние на духа, което те подлага на изпитание всеки ден", сподели тя с типичната си откровеност.

Дом като от списание

Въпреки трудностите, крайният резултат е впечатляващ. Мира е заложила на светли тонове, уют и изчистен интериор, който напълно отговаря на нейната душевност. Тя е вложила много лично творчество в детайлите, като е подбирала всеки елемент с внимание - от осветлението до малките акценти, които правят една къща истински дом. За нея е било важно пространството да излъчва спокойствие - нещо, което ѝ е липсвало в шумните месеци на къртене и шпакловане.

Ново начало в уютна обстановка

След като последната прашинка е изчистена, водещата на БНТ вече се наслаждава на заслужена почивка в обновеното си жилище. Близки до звездата споделят, че тя е изключително щастлива от промяната и вече планира първите си събирания с приятели. След тежкия здравословен инцидент, който претърпя преди време, за Мира уютът и хармонията у дома са станали още по-важни приоритети.

"Никога повече ремонт", пошегувала се тя пред познати, макар че всички знаят нейната динамична натура, която винаги търси промяна и развитие. Сега обаче е време за удовлетворение и наслада в реновирания й по-красив и подреден дом.

