Слон и орангутан предричат победа за Германия

Футболната треска около Световното първенство набира скорост, а освен анализатори, треньори и букмейкъри, в прогнозите се включиха и двама необичайни експерти – слонът Тами и орангутанът Валтер.

От зоопарка в Кьолн слонът-пророк Тарак предрече победа за Германия в първия ѝ мач от първенството, който предстои в неделя срещу Кюрасао, предава bTV.

Двамата животински „оракули“ трябваше да предскажат победителя в първия мач на Германия на Мондиал 2026. За целта пред тях бяха поставени две еднакви кутии с лакомства, обозначени със знамената на двата отбора.

След кратко колебание орангутанът Валтер избрал кутията със знамето на Германия, като по този начин потвърдил прогнозата на слона Тами. Така и двамата животински предсказатели посочиха Бундестима като фаворит за успеха.

Любопитните прогнози веднага привлякоха вниманието на феновете, които си спомниха за прочутия октопод Паул. Морският обитател се превърна в световна сензация по време на Мондиал 2010, когато позна серия от резултати, включително триумфа на Германия в мача за третото място и победата на Испания във финала.

Сега погледите са насочени към Валтер и Тами, а футболните запалянковци с интерес очакват да разберат дали и този път животинската интуиция ще се окаже по-точна от прогнозите на експертите.

Дали Германия наистина ще оправдае доверието на необичайните си привърженици, предстои да разберем на терена.

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