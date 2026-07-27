Мрежата скъса Орлин Павлов от подигравки. Той: Видях истинска русалка!

Истинска паника и бурен смях заляха родното Черноморие, след като поп певецът и актьор Орлин Павлов хвърли умопомрачителна бомба с твърдението, че е имал близка среща с митично същество. Чаровникът, който от години е блян за хиляди българки, най-официално обяви, че по време на почивката си край Созопол е зърнал истинска русалка в морските вълни. Изказването му моментално взриви светските среди и го превърна в топ тема №1 в разгара на летния сезон.

Слънчев удар или халюцинации в жегата?

Свидетели на плажа разказват, че изпълнителят изглеждал напълно сериозен, докато споделял за мистериозната си находка в морето. Социалните мрежи обаче буквално прегряха от брутален хейт и безмилостни подигравки по негов адрес. Докато някои фенове се шегуват, че певецът е прекалил с коктейлите в плажните барове или е пипнал тежък слънчев удар под жаркото слънце, по-злобните коментатори побързаха да го пратят на психиатър заради "развинтената му фантазия".

Вълна от мистерии

Разкритията на Орлин Павлов съвпаднаха и с други странни инциденти в района на Созопол, които допълнително наляха масло в огняна на конспирациите. Само преди дни изплува мистериозна дълбоководна тръба над повърхността на морето в курортния град, а плажуващи започнаха да подмятат, че певецът може просто да е видял странен оптичен капан, предизвикан от подводните течения и авариите по съоръжението. Въпреки лавината от подигравки, Павлов продължава да държи на своето, а морската мистерия остава пълна загадка за летовниците.