Туристите бесни. Какво стана на пътя Бургас - Созопол

Неочакван проблем в делничен ден за ключов път на нашето море.

Огромно задръстване буквално парализира движението по пътя Бургас-Созопол, пише Флагман.

Има кадри, на които се вижда, че тапата е километрична. Обикновено задръстване към южните от Бургас курорти има през уикендите, за средата на седмицата това не е толкова типично.

"Пътувам към Бургас и виждам, че на другото платно положението никак не е розово. Има много голяма тапа", пишат шофьори.

Флагман.бг установи каква е причината. И това не е катастрофа.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ извършват ремонтни дейности, които затрудняват движението.

Шофирайте внимателно и спазвайте временните ограничения.

