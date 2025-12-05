Древна загадка в Родопите удивлява археолози

Древна природна и историческа загадка се крие в Източните Родопи.

Дори ехото сякаш потъва в земята край феномена „Глухите камъни“, където хилядолетия човешко присъствие е оставило следи в над 500 изсечени трапецовидни ниши. Те са прецизно оформени, сякаш създадени за култови ритуали, чиито тайни продължават да озадачават археолозите.

Пътешествието започва между Любимец и Ивайловград. Широката отбивка дава възможност на посетителите да оставят автомобилите и да се потопят в почти голата дъбова гора. Дори слабите ноемврийски лъчи успяват да се промъкнат през дърветата и да огреят дебелия златист килим от листа. Пътеката към комплекса е широка, лека, без сериозен наклон, а разстоянието от два километра се взима за малко повече от половин час.

Изсечените ниши, разположени по четири варовикови масива, превръщат района в най-голямата подобна група в България.

Повечето отвори са трапецовидни – форма, която според популярна хипотеза е свързана с преминаването към отвъдното и със съхранение на тленни останки. Комплексът в подножието на връх Света Марина е част от древно селище с над 3000-годишна история, обитавано и през Средновековието, докато животът тук постепенно затихва след Четвъртия кръстоносен поход.

Пътеката отвежда към тъмна проходна пещера. След изкачване по дървена стълба следва и преминаване през тясната „провиралка“ – тунел, който изисква движение на четири крака. Много туристи я определят като единствената по-трудна част от маршрута.

Малко по-надолу пътеката минава покрай пещера тип „утроба“, а след това постепенно отвежда обратно към началото на кръговото трасе край голямата скала. Оттук издялани в камъка стъпала водят към върха на най-западния масив. Панорамната площадка разкрива широк поглед към долината на Арда и откритата част на язовир Ивайловград. Когато облаците играят над ридовете, светлината рисува живописни форми върху водата.

На върха се намира и щерна – огромен правоъгълен резервоар, издълбан в мекия варовик. Той напомня за активния живот, кипял по тези места преди хилядолетия. А в подножието може да се влезе в една от големите скални ниши, която според преданията е била гробница на древен велможа – макар да е напълно възможно помещението да е имало различно предназначение през средните векове.

„Глухите камъни“ носят особена тишина, която не плаши, а привлича. Мястото е наситено с вярвания, ритуали и съдби от древността – част от тракийското наследство, което продължава да удивлява археологията и да омагьосва посетителите.

