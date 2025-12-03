Перфектното село за селски туризъм у нас

Село Мийковци се намира на 13 км от гр. Елена, и на около 6 километра югоизточно от село Буйновци. Известно е с много къщи за селски туризъм и отлични условия за практикуването му. Състои се от няколко махали и е разположено на високо място до река Мийковска, в северното подножие на връх Чумерна.

История

Началото на с. Мийковци се губи някъде около XIII век. Според легендата, селото е наречено на името на търновеца Мийко, основателя на селото. По време на обсадата на Велико Търново от турците, част от болярите, книжовниците от Търновската книжовна школа на патриарх Евтимий, благородниците и първенците от града решават да излязат през таен подземен изход под река Янтра и да отидат в Преслав. Изпращат вестоносци да огледат пътя, но се оказало, че околността е завзета от турците и решават да се заселят в Еленския балкан. Всеки род отсяда в отделна долчинка и така възникват махалите Мийковци, Игнатовци, Узуните, Ралиновци, Дуфльовци, Атларците, Хъневци, Топузите... обединени по-късно в една община, с център Буйновци.

Забележителности

Началото на пътеката е от село Мийковци и се движи по поречието на Топлата река. По протежение на маршрута има разположени още няколко по-малки рекички и поточета. Пътеката е сравнително лесна за преминаване, с малка денивелация, плавни изкачвания и спускания.

Всички рекички са подходящи за плажуване и риболов – усамотени и сравнително плитки, с редуващи се бързеи и спокойни, тихи вирчета. Наоколо пътеката е оградена от живописни гори и тучни поляни, предоставящи отлични условия за почивка.

