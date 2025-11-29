Богатствата на Хераклея Синтика. Открити са хиляди находки

Богат сезон при разкопките в античния град Хераклея Синтика.

Над 1500 артефакта са открити. Това каза за БТА проф. Людмил Вагалински, ръководител на проекта.

Сред тях се открояват глинени лампи, фино изработени стъклени кани, изображения на божества като Афродита, Атина и Херакъл, златни обеци, както и близо 800 монети намерени при проучванията на форума и некропола. Те дават ценна информация за икономическия и културния живот в античния град. Откритите артефакти бяха представени пред медиите след тяхната реставрация. Те бяха разгледани и от кметът на община Петрич Димитър Бръчков. Артефактите са били реставрирани и консервирани от специалисти от Националния археологически институт с музей при БАН и от Националния исторически музей, като се връщат в Петрич.

"Много се радвам на стъклената кана с лъвска глава от стъкло. Тя е красива и рядка. Лампите също са изключително интересни с много любопитни изображения на божества и животни. Има и много хубава интересна погребална, семейна сцена", разказа професор Вагалински. Сред интересните предмети са още детски играчки - петле и конче.

Сред най-впечатляващите експонати е и стъклена лампа с изображение на лъв върху нея. Сред експонатите освен от Римската императорска епоха, основно I-ви, II-ри, III-ти век, имаме и по-ранни от елинистическата епоха, основно от периода III-I век преди Христа. Учените са открили и рядка бронзова лампа. Металът и монетите са били почистени от Любомира Китанова от Регионалния исторически музей в Благоевград. Основните консерватори, работили с артефактите, са Дана Златанова от НАИМ, Цветина Дочева, Ренета Караманова, доктор Китан Китанов.

Открити са и изумителни по думите на професора надгробни плочи и надписи, които също са почистени и са много хубави.

"Нашата работа не е само на терен. Тя е свързана с реставрация и консервация на артефактите, които откриваме. Има много информация, която да покажем на хората и да публикуваме. Преди седмица публикувахме пълна информация за откритите две скулптури - датировка, стилов анализ и производ на мрамора", поясни проф. Вагалински. Реставрирани и почистени са също откритите при проучванията ръце на статуята на Херакъл. Дясната длан е подпряна на прочутия „кривак“. Парчето е намерено близо до двете части, открити по-рано през 2018 година – част от кривак и добре моделиран, скулптиран от качествен мрамор крак на мускулест мъж. Другата ръка е хванала трите ябълки от градината на Хесперидите. През лятото на тази година беше намерен и торса на героя.

"Нашата съвместна работа дава все по-добри резултати и това се вижда в целия свят", каза директорът на Историческия музей в Петрич инж. Катя Стоянова. Тя добави, че новите артефакти ще намерят своето място в експозицията през 2026 г. Екипът на музея ще подготви изложбата и тя ще стане достъпна за посетителите при събитията от Нощта на музеите 2026.

