Световните медии гърмят! Уникален скелет намерен в България
В България археолози са открили човешки скелет в огромен кръгъл римски съд - долиум, на около 1600 години. Това пише авторитетното издание Live Scienc...
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В България археолози са открили човешки скелет в огромен кръгъл римски съд - долиум, на около 1600 години. Това пише авторитетното издание Live Scienc...
Така хераклейци са отдавали почит към богове и хора
Откритието е направено от екипа на проф. д-р Людмил Вагалински
Проф. Людмил Вагалински откри мраморен торс
Вероятно става въпрос за статуя на Артемида, каза големият археолог проф. Людмил Вагалински
Разкопките за тази година започват през април
Най-големият каменен архив безвъзвратно се руши
Сред най-впечатляващите експонати е и стъклена лампа с изображение на лъв върху нея
Работата в този район ще приключи до края на месеца
Пръстен и златни обеци разказват тайните на античния град-бижу
Ново чудо в античната перла Хераклея Синтика откри екипът на проф. д-р Людмил Вагалински (НАИМ-БАН), съобщиха археолозите от Archaeologia Bulgarica....
Иманярството в България има чудовищни размери, предупреди проф. Людмил Вагалински
Конник без глава е най-новото откритие в античния град
Наскоро бяха открити плетена верижка и метална халка с изгорели кости
Екипът на проф. Людмил Вагалински с пореден удар
След това археолозите ще започнат работа в друг обект в района на античния град
По 211-сантиметровата скулптура, изваяна от цял мраморен блок, бе свършена огромна работа
Ако не се проведе сесията на ЮНЕСКО у нас тази година, това ще бъде катастрофа
Без медиите сме заникъде, призна археологът
Античният град става водещ обект на Балканите