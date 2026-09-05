Световните медии гърмят! Уникален скелет намерен в България

В България археолози са открили човешки скелет в огромен кръгъл римски съд - долиум, на около 1600 години. Това пише авторитетното издание Live Science, като публикацията вече е препечатана както в европейски, така и в азиатски сайтове.

Откритието бе огласено у нас на 10 август по време на разкопките в Деултум - легендарната колония на ветераните от VIII Августов легион, наричана Малкия Рим на Тракия. Намира се в община Средец, на 18 км от Бургас и е едно от най-големите чудеса на България. Според предварителната версия младият мъж може да се е скрил в съда, бягайки от нападение, но е загинал

Археолозите в България изследват северната част на западната римска порта, когато при кулата до нея откриват огромен съд с човешки останки. Скелетът е бил в долиум – голям керамичен съд, използван в древността за съхранение на вино, зехтин и други продукти.

Някои от тези съдове са побирали до 1000 литра, а диаметърът на запазената част от съда е около 1 м. Заедно с останките, археолозите откриха и два железни ножа и колан.

Според водещия археолог проф. Людмил Вагалински, откривател на обекта и негов изследовател от десетилетия, вероятно става дума за млад мъж, който е бил сред жителите на града по време на атаката.

"Бяхме изненадани," каза проф. Вагалински и обясни, че човекът е потърсил убежище в долиума и се е свил вътре, с колене, долепени до брадичката, и лице, насочено надолу.

Според него човешки останки се намират изключително рядко в древни градове.

Обикновено са се опитвали да погребат мъртвите извън градските стени. Изключение могат да бъдат извънредни обстоятелства - нападения, земетресения или вулканични изригвания.

Далеч от нападателите

Археолозите откриха голям брой следи от огън около долиума. Сред тях имало пепел, въглища, изгорели материали, фрагменти от тухли и керемиди, почерняли стени и парчета разтопено стъкло. Наблизо са намерени и кости на домашни животни и много бронзови монети, които вероятно са били изгубени по време на хаоса.

Изследователите смятат, че жителите предварително да са приютили добитъка в сградата, след като са научили за приближаването на врага. Самият мъж вероятно е решил да се скрие в празния огромен съд. Той е държал железен нож между краката си и още един - на колана си.

Според археолозите оръжието му е трябвало за защита, ако нападателите го намерят.

Особено внимание на изследователите привлече местоположението на пепелта под скелета. Това може да показва, че мъжът се е качил в съда след началото на пожара, опитвайки се да се скрие от него.

"Във всеки случай, той не се е опитвал да излезе от керамичния съд," каза Вагалински.

Находките в Деултум

Археолозите датират инцидента около 400 г. сл. Хр. Точната дата ще стане известна след обработка на останалите данни, получени по време на разкопките.

През IV и V век Деултум е бил многократно нападан от източногермански племена и хуни. Досега изследователите не могат да кажат със сигурност по време на коя атака е починал намереният човек.

След разрушаването на кулата, жителите на града разрушили руините ѝ до основи и построили нов, по-висок етаж.

Вероятно не са знаели, че човешки останки са останали вътре в долиума.

Скелетът вече е транспортиран до София, където ще бъде изследван от антрополог. Следващото лято археолозите планират да се върнат в Деултум и да продължат разкопките на западната част на портата, която датира от III век.

Изследователите възнамеряват да установят точното разположение на структурата и хронологията на нейното строителство, както и да завършат изследването на северната кула, където е открит необичайният долиум.