Световните медии гърмят! Уникален скелет намерен в България
В България археолози са открили човешки скелет в огромен кръгъл римски съд - долиум, на около 1600 години. Това пише авторитетното издание Live Scienc...
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В България археолози са открили човешки скелет в огромен кръгъл римски съд - долиум, на около 1600 години. Това пише авторитетното издание Live Scienc...
Говори проф. д-р Людмил Вагалински
Беше оценен от 3 до 5 милиона евро преди продажбата
Археолозите са изумени
Откриха неизвестен вид прилеп
Костите на 2700 години са на жена ловец-събирач, намерени са в Индонезия
Много висока жена от Средновековието
Върху костите и в близост до тях са намерени и останки от дрехи
Това е един от най-завършените и добре запазени скелети на динозавър от този вид с 188 кости
Скелетът на тиранозавъра е най-пълният и най-добре запазеният, намиран досега от вида Тиранозавър рекс...
Скелет на човек от каменната ера, с уникална брадва в ръце, откриха археолози край разградското село Каменово. Находката даде старт на тазгодишните пр...
Човешки останки откриха работници в изоставена сграда, намираща се в двора на бургаско училище. Според първоначалния оглед трупът е на мъж, но все още...
Човешки скелет е открит снощи в Благоевград, предполага се, че останките са на изчезнал и обявен за издирване преди една година 39-годишен мъж, съобща...
До скелета й край Перник погребани бебе и младеж с обеца против уроки Скелет на нагласена като булка млада жена откриха археолози при разкопки в Перн...
Древните останки на момиче, открити дълбоко под земята в Мексико, може да осигурят допълнителна информация за това как е бил заселен Американския кон...
Лондон. Скелет на диплодок е бил продаден на търг за £400,000 ($ 652,000), предаде Би Би Си. 17-метровият скелет на динозавъра бе открит в каменоломн...
Палеонтоложка експозиция, метеорити и забавления за Детски панаир 6
53-годишен фермер от София намери скелет, докато копае отводнителна яма в двора на имота си в монтанското село Белимел, съобщиха от Областната дирекци...
Разлог. 23-годишният разложанин Божидар Д. пострада тежко при трудова злополука край Разлог. Инцидентът с него стана към 11,00 часа в четвъртък при из...
Велико Търново. Строителни работници откриха човешки останки с голяма давност в основите на старата болница, съобщиха от полицията в старопрестолния...