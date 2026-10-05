Арестуваха декана на Медицинския факултет в Пловдив

Десет души са задържани до момента при акция на Икономическа полиция в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив. Сред арестуваните е проф. д-р Мариела Генева-Попова – декан на Медицинския факултет и началник на Клиниката по ревматология, съобщава „24 часа“.

Операцията е започнала около 8 часа тази сутрин в Клиниката по ревматология, след което действията на разследващите са продължили и в Клиниката по нефрология.

Полицаите са на територията на лечебното заведение повече от шест часа, като акцията се провежда със съдействието и на проверяващи от Министерството на здравеопазването. По информация на „24 часа“ разследването е свързано със съмнения за неправомерно усвояване на средства от НЗОК.

Действията са предизвикали напрежение сред лекари и пациенти. Част от хората, пристигнали от населени места извън Пловдив за прегледи, не са били допуснати до клиниките. На лежащо болните в двете отделения е било разпоредено да не напускат сградите.

Акцията се определя като безпрецедентна за най-голямото лечебно заведение в Пловдив.