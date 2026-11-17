Две нови обвинения са повдигнати срещу част от непълнолетните, задържани за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. Три месеца след трагедията обвиненията срещу някои от осемте младежи са допълнени с престъпления, свързани с грабеж и повреждане на документ за самоличност.

По данни, събрани в рамките на разследването, едно от задържаните момичета е взело личната карта на Георги и я е счупило на парчета, за да затрудни установяването на самоличността му. След побоя, който завършил със смъртта на мъжа, участниците му отнели парите. Разследващите са установили, че впоследствие с тях са купени дюнери и водка.

Междувременно Михаела от Стара Загора, Християн Д. и Георги З. направиха пореден опит да напуснат ареста. Тримата обжалваха най-тежките мерки за неотклонение пред Апелативния съд.

Защитата посочи, че младежите вече трети месец са задържани, без да е готова назначената съдебнопсихиатрична и психологична експертиза. Адвокатите представиха и твърдения за нови обстоятелства по делото, които според тях трябва да бъдат взети предвид при преценката дали задържането все още е необходимо.

Преди заседанието адвокат Георгиев, който защитава Християн Д., заяви, че до 12 декември Европейският съд по правата на човека трябва да се произнесе по жалбата му. Тя е подадена в Страсбург заради твърдение за незаконното задържане на 14-годишния младеж.

Апелативният съд обаче отказа да промени мерките за неотклонение и тримата остават в ареста. Магистратите посочиха, че са изпълнени всички законови предпоставки за прилагане на най-тежката мярка. Те отчетоха и че по случая продължава активна работа, а обвинението вече е допълнено с нови факти и доказателства.

Георги Кузев от Кричим беше нападнат на Младежкия хълм на 4 август. След побоя той е намерен в тежко състояние и е откаран в болница, но по-късно е починал въпреки усилията на лекарите.

Още в първите часове полицията задържа група непълнолетни. Първоначално арестуваните са били десет момчета и момичета. На петима от тях - три момчета и две момичета на възраст между 14 и 17 години — са повдигнати обвинения за умишлено убийство.

Впоследствие криминалистите започнали да изясняват ролята на всеки от първоначално задържаните, анализирали записи от района и провели нови разпити. Така до обвиняеми се стигнало и при трима младежи, които в началото били разпитвани като свидетели.

