Десетки хора се събраха тази вечер в Драгоман в памет на 18-годишната Милена. Тя загина, блъсната от автомобил, зад волана на който стои граничен полицай.

Освен в памет на момичето, на бдението, дойдоха и хора, които искат справедливост, пълно разследване на случая, както и понасяне на отговорност от страна на граничния полицай.

„Към всички онези хора в парламента и в частност правосъдната ни система, която доказано не работи. И ако това нещо продължи, повярвайте ми, народът няма да издържи. И ако правосъдната система не работи, ще започнем да работим ние“, коментира жена, след като беше попитана към кого иска да отправи своето послание.

„Искам просто да подкрепя всички родители и близките на това момиче, чийто живот прекъсна прекалено рано. Някой ѝ го прекъсна, очевидно“, каза още тя.

„Вече дори не искам да го наричам с длъжността „полицай“.

Трудно ми е да говоря като ръководител. Това, което е потресаващо - бих го казал като човек и като баща, е, че на всички ни омръзна да гледаме смърт по пътищата. Младите хора трябва да се смирят, старите хора да проявяват разум.

Губим толкова много човешки животи, че е време да си дадем равносметка“, коментира пред bTV главен комисар Антон Златанов, директор на „Гранична полиция“.

„А самият той, който е служител на МВР, до вчера или до днес, най-малкият му проблем е, че е отстранен и ще бъде уволнен. Със сигурност колегите - тук виждате, че има 200-300-400 служители на „Гранична полиция“, сме не по-малко ядосани, дори повече, тъй като ние трябва да съблюдаваме закона и да пазим човешкия живот и здраве“, посочи Златанов.

„Този се е качил пиян да шофира. Вече има следствие и той е задържан в следствения арест.

Оттук нататък случаят е в ръцете на прокуратурата и следствието. От наша страна предприемаме постоянни мерки. Тестваме служителите за алкохол. Той е бил тестван преди един месец на работното си място. Резултатът е отрицателен. Ще бъде уволнен, но това е най-малкият му проблем“, посочи комисар Златанов.