Изкопаха 20 милиона долара на бивш министър на Орбан от гората

Кадри като от холивудски екшън разтърсиха Унгария и разбуниха духовете в цяла Европа. При мащабна акция в рамките на операция „Чистилище“ разследващите изкопаха от земята и извадиха от тайници близо 17,7 милиона евро в брой. Парите се свързват с разследване за корупция срещу бившия министър на националното развитие Миклош Шестак.

Къде беше скрито имането?

Находката е резултат от двудневна координирана операция на новосъздадената Национална служба за възстановяване и защита на активите (NVVH), проведена на 12 и 13 ноември 2026 г. Разследващите са обискирали десетки имоти и терени в Будапеща, както и в областите Пеща, Бекеш (Югоизточна Унгария) и Ноград (Северна Унгария).

Част от пачките са били буквално заровени в горите, а официални кадри показаха полицаи с лопати и защитни костюми, които копаят в тъмното и вадят пакети с банкноти. Останалата част от богатството е била укрита в селскостопански постройки, складове, частен имот, както и в скъп сейф на уединено място. Любопитна подробност е, че при по-ранен обиск в дома на самия Шестак властите открили празни сейфове – според обвинението вътре е имало около 9 милиарда форинта, които са били изнесени и скрити точно преди разпита му.

По думите на финансовия министър Андраш Карман, на 12 служители на държавната хазна са им били нужни цели осем часа, за да преброят банкнотите с помощта на пет броячни машини. Парите вече са преведени по сметка на унгарския държавен бюджет.

Какво правеше на власт и за какво го съдят?

Миклош Шестак е юрист по образование и заемаше един от най-ключовите постове в кабинета на Виктор Орбан – министър на националното развитие между юни 2014 г. и май 2018 г. През неговото ведомство минаваха огромните държавни инвестиции в инфраструктурата, енергетиката и транспорта.

Сега прокуратурата го подозира, че е взел около 34–37 милиона долара подкупи и комисиони. Основната част от разследването е фокусирана върху обществени поръчки за закупуване на автобуси за държавния превозвач Volánbusz, както и върху големи държавни строителни проекти по време на неговия мандат.

Политическата буря в Будапеща

Случаят „Шестак“ се превърна в символ на голямата политическа чистка в Унгария. Настоящият премиер Петер Мадяр заяви, че кадрите с изкопаните милиони бележат „официалния край на мафията Фидес-KDNP“. Освен Шестак, в ареста по отделни дела за корупция вече са друг бивш министър – Балаж Ханко, бившият гуверньор на Централната банка Дьорд Матолши, а по-малкият брат на Виктор Орбан беше задържан по разследване за трафик на хора.

От своя страна Виктор Орбан отхвърля всички обвинения и определя действията на новата власт като „политическа тирания“ и лов на вещици, чиято истинска цел е да го елиминират от политическата сцена. Според последните социологически проучвания обаче скандалът с милионите в гората е нанесъл тежък удар върху рейтинга на „Фидес“, чиято подкрепа е спаднала наполовина до едва