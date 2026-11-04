Крими

Летят куршуми в София! Един квартал на нокти, има задържани

Причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват

Летят куршуми в София! Един квартал на нокти, има задържани
04 ное 26 | 23:41
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Григор Атанасов

Трима души са задържани в столичния квартал „Младост“ след подаден сигнал за стрелба. Това съобщиха за БТА от пресцентъра на МВР.

Причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват, уточниха от полицията.

По информация на "Блиц" мъж е открил стрелба от етаж в блок в Младост 3. Мъжът е произвел няколко изстрела с пистолет.

Веднага на място са дошли екипи на полиция и жандармерия, които са отцепили периметъра около блока. Предстои мъжът да бъде обезвреден.

Все още не се знае каква е причината човекът да открие стрелба. По непотвърдена информация той има психически проблеми.

Задържани са двама мъже и една жена, съобщиха от СДВР, информира bTV. Обезвредени са. Няма пострадали.

В социалните мрежи се появиха и публикации за инцидента.

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Автор Григор Атанасов

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