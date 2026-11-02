Голям проблем в десетки магазини. Щетите са за милиони

Предполагаема кибератака изправи пред сериозен проблем десетки супермаркети в Швеция и Белгия. Фризери и хладилни витрини внезапно прегрели, а тонове хранителни продукти са били съсипани. Щетите се оценяват на милиони евро, съобщава „Файненшъл таймс“.

В понеделник температурите в хладилните съоръжения на магазини от веригите Ica и Coop в Швеция достигнали 55 градуса по Целзий. В Белгия засегнати са обекти на Ahold Delhaize и Carrefour.

По данни на местни медии проблемът е обхванал около 40 магазина на Delhaize и пет обекта на Spar. От Carrefour съобщиха, че 15 техни супермаркета във Фландрия и Валония са били засегнати, но са продължили да работят.

Шведската верига Coop потвърди, че неизвестни хакери са успели да манипулират системите за охлаждане в седем от общо около 800 нейни магазина.

Случаят идва само няколко седмици след подобна атака срещу стотици супермаркети във Франция. Тогава температурата в един от хладилниците достигнала дори 80 градуса.

„Не можем да регулираме температурите, не можем да ги променяме. В хладилниците влиза горещ въздух. Всичко е съсипано“, разказа пред шведския вестник „Афтонбладет“ Рикард Нилсон, управител на магазин на Ica в Шьобу, Южна Швеция.

Експерти отдавна предупреждават, че кибератаките могат да нанесат сериозни щети върху критична инфраструктура – от електроцентрали до търговски обекти. Сред основните рискове са слабата ИТ защита и използването на остарял софтуер.

Атаките във Франция от миналия месец се разследват от звеното за борба с киберпрестъпността към прокуратурата в Париж и френската агенция за киберсигурност Anssi.

В голяма част от засегнатите хладилници и фризери е използван софтуер на датската индустриална група Danfoss. Още през август изследователи от компанията за киберсигурност Claroty съобщиха, че са открили множество уязвимости в системите на производителя. От Danfoss впоследствие са отстранили установените проблеми.