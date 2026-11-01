Днес победи нормалността! Това написа Десислава Радева в социалната мрежа след обявяването на резултатите от балотажа на президентските избори.

Съпругата на премиера поздрави кандидат-президентската двойка Гюров-Кандев с емблематичната песен на "Металика" - "For Whom the Bell Tolls" (в превод "За кого бие камбаната").

Текстът описва суровата реалност на войната и безсмислената смърт на фронта. Песента е една от най-дълбоките текстово песни на Metallica. Тя носи силна антивоенна символика, вдъхновена директно от едноименния роман на Ърнест Хемингуей (1940 г.) и цитата на английския поет Джон Дън („Никога не питай за кого бие камбаната; тя бие за теб“).

В сюжета войниците тръгват с мисъл за слава и дълг, но бързо осъзнават, че са просто пионки. Текстът описва как „лудостта“ ги застига, а виковете им остават нечути от никого на небето („Sky is black, all is past / Lack of will, bring who to cry“).

„Make his fight on the hill in the early day“ (Борба на хълма в ранни зори): Хълмът символизира стратегическа, но в крайна сметка незначителна цел. Войниците умират за парче земя, което няма истинска стойност за самите тях.

"For Whom the Bell Tolls (Remastered)" е издадена първоначално в албума им от 1984 година Ride the Lightning, а по-късно преиздадена в ремастерирани версии (включително през 2016 г.).

Ето текста на „За кого бие камбаната“ (For Whom the Bell Tolls)

Борба на хълма в ранни зори

Постоянни постоянни боеве

Жестока болка, която светът не вижда

Само забавено време

Мъже, обхванати от лудост

Това е безумие

Прочистване чрез държавен терор

Носете се по вятъра

За кого бие камбаната

Времето тече напред

За кого бие камбаната

Обърни поглед към небето точно преди да умреш

Това е последният път, в който ще го видиш

Черна сянка пробягва покрай теб

Истинска лудост

Болка без цел, вик без отговор

Просто погледни към почернялото небе

Вече е чужд в собствените си очи

Твърде късно е

За кого бие камбаната

Времето тече напред

За кого бие камбаната

Хълмът е превзет, но вятърът мълчи

Никой вече не вика

Небето е черно, всичко е в миналото

Липса на воля, кой да заплаче?

Пясъкът на времето изтича в името на славата

За тези, които умират

Погледнете – те се борят за това

О, те умират за това

За кого бие камбаната

Времето тече напред

За кого бие камбаната