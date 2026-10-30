Опълчение за Гюров! Соросите в атака

Опълчение в полза на Андрей Гюров организираха соросите в България. Бойко Борисов направи рязък завой, присъедини се открито към тях и се съюзи с Иван Костов в подкрепата за кандидата на умнокрасивитета. Борисов и Костов подписаха заедно "Призив за единство и мобилизация на вота", ориентиран към всички, които се определят като "патриоти и защитници на цивилизационния избор на България".

Прави впечатление, че хората от дясното пространство са разделени в подкрепата си за Гюров. Призивът е подписан от Николай Денков от ПП, но не и от лидера Асен Василев. Под документа стои парафа на Радан Кънев, но не и този на полулидера на ДБ Ивайло Мирчев. Отсъства и ген. Атанас Атанасов.

Призивът излиза от т.нар. форум за демократично действие, който обединява всички болтчета от машината на Сорос у нас. Форумът се опитва да кадрува задкулисно и в правосъдната система.

До подписите на Костов и Борисов стоят тези на президента Росен Плевнелиев (2012-2017), бившия председател на парламента и евродепутат Никола Минчев, експремиера Николай Денков, кметът на София Васил Терзиев, бившите министри Аню Ангелов, Атанас Запрянов, Бойко Ноев, Валентин Радев, Велизар Шаламанов, Даниел Митов, Корман Исмаилов, Меглена Кунева, Надежда Нейнски, Николай Василев, Николай Ненчев, Николай Свинаров, Румяна Бъчварова, Тодор Тагарев и Трайчо Трайков, а също така и на обществените гласове на Сорос Валери Рачев, Весела Чернева, Евгения Колданова, Илиян Василев, Радан Кънев и Стефан Тафров.

Призивът е подкрепен и от висшите военни: генерал-лейтенант Димитър Илиев, вицеадмирал Георги Фиданов, генерал-майор Любен Стойков Пандев, генерал-майор Стефан Димитров, бригаден генерал Динко Иванов, бригаден генерал Радостин Илиев и бригаден генерал Спас Спасов.

Посланието им към избирателите е изцяло ориентирано в геополитически план, като насажда страх от военна заплаха към България. В „призива“ се заявява, че е необходимо единство около ясната оценка на заплахата, решителната защита на националните интереси и пълноценното участие на България в общата отбрана на ЕС и НАТО.

"Не трябва да чакаме още един потънал кораб, атакувана инфраструктура, атентат или човешки жертви, за да признаем мащаба на риска. За съжаление, президентът и правителството продължават да подценяват заплахата, вместо да подготвят страната за адекватна реакция. По този начин те не възпират агресора, а създават предпоставки за нови атаки“, твърдят соросите.

Отказът да се разпознае руската заплаха, включително в прилежащата зона, и да се назове отговорността на Кремъл за ескалацията в Черно море, съчетан с недостатъчното използване на собствените ни способности и на ресурсите на съюзниците, рязко увеличава уязвимостта на България и геополитическия риск за страната, продължава ястребската позиция на т.нар. десни.

„Недостигът на способности може да бъде компенсиран от съюзниците, недостигът на политическа воля - не. Последните събития показват колко скъпо може да ни струва илюзията, че Путин може да бъде омиротворен чрез отстъпки и снишаване. Последиците вече не са само военни или геополитически. Те засягат всеки български гражданин, бизнеса, търговията и сигурността на корабоплаването до и от нашите пристанища. Стигнахме дотам да критикуваме съюзниците си от Румъния, на които разчитаме, за това, че се защитават и свалят руски дронове, защото, видите ли, с действията си провокирали Русия!“, продължава призивът.

В него се казва още: „Стремежът на Путин НАТО да се върне към границите отпреди 1997 г. означава връщане на България и Източна Европа в руската сфера на влияние“.