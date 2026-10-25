11 следи от изборите за президент. Залогът за балотажа

Най-скучната предизборна кампания роди най-големите изборни обрати:

1. Рекордно ниската избирателна активност.

За първи път, откакто в България се провеждат демократични избори, активността не стигна дори 23 на сто. Докато в съседна Сърбия пред урните отидоха 70% от избирателите, у нас училищата бяха празни. Секциите в три държави – Турция, Великобритания и Германия, останаха без избиратели, за първи път автобуси не пресякоха границата.

2. Провалът на социолозите

Независимо, че агенциите даваха двуцифрена разлика между двамата кандидати за президент – Йотова и Гюров, отново социолозите се оказаха изненадани, но традиционно хвърлиха вината на политическите сили. За първи път в 23,30 часа имаше двама победители на първи тур. Според три от агенциите това бе Йотова, според "Маркет линкс" – Гюров.

3. Възраждането на „Възраждане“

Една от големите изненади поднесе Костадин Костадинов, който увеличи 4 пъти резултатите си от предишния вот за президент. Вдигна повече от два пъти и парламентарните резултати на партията спрямо април 2026 г. Има криза на политическия елит, ставаме основен фактор на балотажа, обяви Костадинов. Малко по-късно Йотова заяви, че не иска чужди знамена да се веят в държавата, с което намигна на избирателите на „Възраждане“ да гласуват за нея.

4. МЕЧ се върна в мача

Резултат над 4 процента направи и Радостин Василев, което означава, че ако изборите бяха за парламент, той щеше да е вътре. Независимо че остава извън балотажа, четвъртото място го връща в играта и му дава поле за нова политическа изява. Изненадващо той призова избирателите си да гласуват на втория тур за Гюров, макар че в цялата си кампания яростно нападаше партиите, които застанаха зад Гюров – ПП и ДБ.

5. Негласуването на ГЕРБ

Липсата на кандидат на втората политическа сила в страната – ГЕРБ, бе една от причините за рекордно ниската активност. В същото време лидерът Борисов следобед отиде да гласува, обявявайки решението си като отговорност на лидер на дясна партия. По-късно стана ясно, че над 5% от резултата на Гюров е направен именно от симпатизантите на бившия премиер Борисов. Едно от остриетата на партията Делян Добрев пусна хапливия си език, като заяви, че е хубаво, че ГЕРБ не е издигнал кандидат, защото може би е щял да спечели. Пиар експертът Диана Дамянова пък прогнозира, че ще има ухажване на Борисов в следващите 7 дни, но предупреди, че дори лидерът на ГЕРБ да призове към гласуване за Гюров, избирателите му може и да не го послушат.

6. Бойкотът на ДПС

Най-отчетливата тишина на изборите бе в Кърджали. Репортер на БНТ заяви, че е имало часове, в които нито един избирател на Движението не е влизал в секциите. Същото беше положението в повечето общини на ДПС, а в Белица общият резултат бе 0 гласове. Диана Дамянова коментира това с изключителната организационна култура на ДПС, което срива мита, че симпатизантите на Движението гласуват под команда на изборите. Социолозите прогнозираха, че поведението на ДПС за балотажа ще има огромно значение за крайния резултат.

7. Призивът на Гюров за дебат

Според политолозите една от причините за ниската избирателна активност е фактът, че по време на кампанията никой от кандидатите не е успял да даде на хората отговори по най-болезнените за тях въпроси – инфлацията, високите цени, обедняването. Това ще е и основната тема заедно със сигурността на страната на предстоящия президентски двубой в студиото на БНТ в навечерието на балотажа между Йотова и Гюров. Тази вечер той хвърли ръкавицата за дебата, но истината е, че тя отдавна настоява за това, даже вече е запазена датата 29 октомври.

8. Двете Българии

Детайлното разчитане на резултатите от изборите показва нещо, което досега не е било ясно очертано по време на изборите – две Българии. Според Боряна Димитрова от „Алфа Рисърч“ по-големите градове регистрират известно предимство в гласуването за Гюров, докато по-малките градове и селата залагат на Йотова. Отчетлива разлика има и по отношение на възрастта. Младите дават предпочитания за Гюров, опитните – за Йотова.

9. Новото лидерство вдясно

Социолозите подчертаха, че очакваният резултат на Гюров – близо 450 000-500 000 гласа, не е изненада и е приблизителен на резултатите на ПП и ДБ на парламентарните избори, но сегашните му проценти са заради ниската избирателна активност. Безспорен факт е, че той успя да присъедини непартийни избиратели. Успешното му представяне на президентския вот слага началото на битката вдясно, заяви социологът Андрей Райчев. Тепърва му предстои голямото предизвикателство да се наложи като новия лидер на умнокрасивитета. Мрачните изражения на Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, както и липсата на патос в Асен Василев, предвещават бури в техния либерален свят.

10. Големият залог – какво ще направят 900 000 избиратели

Независимо, че социолозите очертаха ролята на ГЕРБ и ДПС като фактор за ниската избирателна активност, всички те бяха единодушни, че големият проблем е в 2/3 от избирателите на „Прогресивна България“, които отидоха до урните през април, но не го направиха днес. Става дума за близо 1 милион избиратели и никой не знае какво ще направят те следващата неделя, заяви Андрей Райчев. Тепърва ще разберем дали това е картон за Йотова или за Радев, допълни Боряна Димитрова.

11. Подцененият вот

Андрей Гюров направи много мобилизирана кампания, докато тази на Йотова бе мързелива, каза Андрей Райчев. Според него времето за илюзии на „Прогресивна България“ свърши и е необходима пълна мобилизация. Шефът на ПГ на ПБ Петър Витанов призна, че някои хора в партията са подценили вота, докато Слави Василев е на мнение, че причината за ниската избирателна активност е фактът, че "държавата е в сигурни ръце и за много хора няма значение кой е президентът".