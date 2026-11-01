15 автобуса паникьосаха Търново, ескортират ги с полиция

15 автобуса паникьосаха Велико Търново. Влизането им в града в деня на изборите вдигна по тревога местната полиция. Превозните средства препълниха централните буферни паркинги и площадите пред крепостта Царевец, а десетки пътници слязоха в старата столица.

За броени минути социалните мрежи бяха залeти от снимки, видеоклипове и тревожни коментари. Граждани изразиха съмнения за организиран вот, предположения за „изборен туризъм“ и организирано изборно превозване, предава NOVA. Според БНТ автобусите били 7, като 4 от тях били паркирани на цирковата площадка, където пристигнала полиция, за да ги охранява.

Полицията моментално извърши цялостна проверка на чуждестранните автобуси и техните пътници. Проверката категорично установи, че става дума за организирано туристическо пътуване по транзитен маршрут между Букурещ и Истанбул. Автобусите спрели във Велико Търново само за междинна почивка и разходка.

От полицията потвърдиха - сред пътуващите няма нито един гражданин с двойно гражданство, български паспорт или декларация за гласуване. Никой от чуждестранните туристи няма право да упражни вот в българските избори.

За да се успокои напрежението, полицията предприе превантивни мерки. Организиран бе полицейски ескорт, който изведе автобусите от централната част и крепостта Царевец към специализирани паркинги извън града.

На туристите бе предоставена възможност за 4-часова разходка из забележителностите на Велико Търново, след което групата продължи по планирания си маршрут за Истанбул.