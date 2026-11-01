Обрат с бензина в страната! Но какво става с дизела

Най-масовият бензин А95 е поевтинял с 7 евроцента за литър през последния месец. Цената му е спаднала с 4,17% - от 1,68 до 1,61 евро за литър. Това показват данните на специализираната платформа "Фуело", цитирани от БТА.

Бензин А98 премиум също е поевтинял - с 5 евроцента за литър, или с 2,65%. Така цената му достига 1,61 евро за литър.

При дизела тенденцията е обратна. За разглеждания период горивото е поскъпнало с 2 евроцента за литър, или с 1,05%, до 1,92 евро.

Увеличение има и при пропан-бутана, чиято цена се е повишила с 4 евроцента за литър, или с 6,56%, до 0,65 евро. Метанът е поскъпнал с 5 евроцента за килограм, което е ръст от 3,55%. Цената му достига 1,46 евро за килограм.